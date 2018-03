La Grande Récré en cessation de paiement, énième victime d'Amazon

Pour décrire les effets dévastateurs du commerce en ligne sur les enseignes classiques qui vendent leurs produits dans des magasins physiques, les Américains ont une expression : "Retail Apocalypse", "l'Apocalypse du commerce de détail" en français.

Cette concurrence toujours plus hégémonique de la vente par Internet, le groupe français Ludendo l'a prise de plein fouet : le propriétaire de l'enseigne de jouets La Grande Récré, numéro deux de la distribution de jouets en France, va se placer en cessation de paiement, a indiqué à l'AFP, hier lundi 5 mars, une source proche du dossier, confirmant une information du Figaro.

Le phénomène n'est pas isolé, comme le prouvent les exemples tout récents du distributeur de jouets Toys "R" Us et et celui d'articles électroniques Maplin au Royaume-Uni. Ils ont été placés mercredi 28 février sous administration judiciaire, illustrant les difficultés du commerce physique et mettant en péril près de 5.500 emplois. La mesure la plus sévère concerne la filiale britannique de Toys "R" Us, placée en liquidation, qui pourrait perdre l'ensemble de ses 105 magasins et 3.200 salariés au Royaume-Uni.

Le distributeur américain Toys "R" Us a été placé sous le régime des faillites aux États-Unis depuis septembre déjà.

Performances en berne, les banques coupent le robinet

En France, la direction du groupe Ludendo, contactée lundi par l'AFP, n'a pas fait de commentaires sur cette information de mise en cessation de paiement. Mais il semble que des difficultés commerciales et financières seraient à l'origine de cette situation.

Ainsi, s'agissant des ventes de Noël, les performances de La Grande Récré n'ont pas été au niveau de ce qui avait été budgété et, face à ces résultats décevants, les banques n'ont pas relancé les encours de crédits alloués à l'enseigne chaque année, selon un expert du secteur.

Pour mémoire, le chiffre d'affaires annuel du secteur du jouet est de 3,4 milliards d'euros en France, c'est le deuxième marché en Europe. Plus de la moitié du chiffre s'effectue en novembre et décembre. Le marché français du jouet a terminé 2017 sur un repli de 0,8% - après quatre années de croissance consécutives-, avec un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros, selon le bilan de référence du cabinet NPD.

Fondé en 1977 par Maurice Grunberg, le groupe français Ludendo, dont l'enseigne phare est La Grande Récré, est spécialisé dans le commerce des jeux, des jouets, de la fête et des loisirs pour l'enfant et la famille.

Jusqu'à présent détenu à 62% par la holding familiale de son président Jean-Michel Grunberg, le groupe avait annoncé en décembre l'ouverture de son capital "afin de trouver un nouvel actionnaire majoritaire". Ludendo compte parmi les grands du secteur en Europe, avec près de 400 magasins dans le monde, 2.500 collaborateurs directs et 100 franchisés. En 2016, son chiffre d'affaire sous enseignes a dépassé les 500 millions d'euros.

La concurrence sans partage du commerce en ligne

Ces annonces successives témoignent de la difficulté des distributeurs spécialisés qui subissent une baisse de fréquentation dans leur magasins et une conjoncture macro-économique défavorable. Commentant la faillite de Toys "R" Us et Maplin au Royaume-Uni, David Cheetham, analyste chez XTB, estime que les deux groupes n'ont "pas su s'adapter à ces changements" :

"L'évolution des comportements des consommateurs a entraîné une brusque augmentation de la concurrence en ligne et un changement fondamental de l'environnement commercial."

Selon les chiffres de GlobalData, les parts de marché britannique du spécialiste du jouet ont diminué de près de moitié entre 2008 et 2017, tandis qu'Amazon et l'enseigne Smyths, présente en magasins et en ligne, connaissaient une croissance solide dans le même temps.

