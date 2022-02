Ehpad : Korian confirme son passage en entreprise à mission d'ici à 2023

C'est assez rare pour être souligné. Lors de la présentation des résultats annuels 2021 du groupe Korian, la direction du premier groupe européen d'Ehpad s'est épanchée davantage sur ses indicateurs extra-financiers que sur ses résultats financiers. Objectif ? Annoncer la transformation du groupe en société à mission. L'information, révélée hier dans nos colonnes, a été confirmée lors d'un entretien téléphonique avec des journalistes, ce mercredi 23 février. Cette refonte structurelle sera présentée et soumise au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale de juin 2023. Le processus sera officiellement présenté le 3 mars aux instances du personnel, lors du Comité social et environnemental central exceptionnel, comme expliqué hier.

Si la définition de la raison d'être du groupe reste à définir, le directeur financier, Philippe Garin, a affirmé que celle-ci serait proche de la mission actuelle du groupe. Elle vise à faire du groupe "le partenaire de confiance durable des personnes en situation de fragilité que nous accompagnons et de leurs proches, et contribuer à leur sérénité et à leur qualité de vie au quotidien quelle que soit leur situation de santé".

Concrètement, cette gouvernance d'entreprise, créée par la loi Pacte de 2019, impose un mode de fonctionnement plus transparent et engage les parties prenantes à respecter des engagements clairement notifiés. La loi exige un double contrôle : la création d'un comité de mission interne et le recours régulier à un audit externe indépendant, tous deux chargés de veiller à la bonne exécution de la mission. "Le Comité à mission [du groupe Korian, NDLR] sera indépendant vis-à-vis du conseil d'administration. Il peut être perçu contre un contre-pouvoir", a affirmé Philippe Garin.

"Nous avons déjà pris des engagements RSE. Nous sommes prêts à prendre des engagements de transparence, de communication quotidienne. Nous n'avons pas de crainte ou de timidité par rapport à ces engagements", a poursuivi le directeur financier. Korian compte s'appuyer sur son "comité des parties prenantes", déjà en place dans plusieurs pays.

Concernant le processus, le groupe affirme que cette réflexion visant à transformer le groupe en entreprise à mission n'est pas née du contexte actuel. Pour rappel, le secteur des maisons de retraite est englué dans une tempête financière et médiatique depuis la publication du livre "les fossoyeurs" - qui décrit le système de maltraitance des seniors dans le groupe Orpea, numéro deux du secteur en France. L'action Korian a perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis un mois. Si le groupe n'est pas directement visé par les révélation de l'ouvrage, l'avocate Sarah Saldmann a annoncé qu'elle va lancer une nouvelle procédure collective visant Korian. La juriste aurait recueilli pour l'heure « des dizaines » de témoignages notifiant des comportements potentiels de maltraitance. Le groupe Korian a contesté ces éléments.

Selon la direction de Korian, le processus de transformation du groupe a débuté il y a deux ans. La mise en place de cette réforme a été envisagée l'an dernier. Plusieurs échanges ont été menés ces derniers mois avec les actionnaires du groupe, dont Sycomore Asset Management SA (1,61% du capital), a expliqué le groupe. "Le fait qu'une entreprise à mission puisse s'exposer à des actions en justice en cas de non-respect de ses engagements est plutôt bien vu par cette catégorie d'investisseurs", estime le directeur financier. Pour rappel, Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole SA (24,2%) et Malakoff Médéric Assurances (7,62%) sont les deux premiers actionnaires du groupe.



Pour l'analyste financier chez Kirao Asset Management, spécialiste du secteur médical, Stéphane Dubosq, "les marchés sont désormais très attentifs aux réponses apportées par ces groupes aux enjeux sociaux. Si le secteur peut redorer son blason, c'est uniquement en donnant assez de cadre sur les critères sociaux. Les investisseurs pourraient certes s'attendre à une baisse des marges suite à une plus grande transparence et à un changement de culture interne, mais le cours de l'action pourrait être compensée par une hausse des indices ESG. Cette logique, transparente, permettrait de dégonfler la notion de prime de risque. Une telle initiative serait bien accueillie par les marchés", estime-t-il hier dans nos colonnes.

En attendant de voir si le cours de Bourse de Korian va remonter avec cette annonce, le leader européen des maisons de retraite vient d'annoncer des résultats 2021 en progression. Le chiffre d'affaires s'établit à 4,3 milliards d'euros (en hausse de 11% par rapport à 2020), un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 13,9% (toujours en recul par rapport à l'année 2019) pour un résultat net de 117,3 millions d'euros.