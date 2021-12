Jeux de plein air : comment le leader français Proludic se protège des contrefaçons asiatiques

LVMH et Cartier ne sont pas les seules entreprises à subir la contrefaçon à l'international pour leurs produits de luxe. Ainsi Produlic, leader hexagonal d'équipements extérieurs de jeux et fitness basé à Vouvray, à 20 kilomètres de Tours (Indre et Loire), voit ses modèles régulièrement copiés par des industriels asiatiques mais aussi européens.

Outre le manque à gagner, cette recrudescence pose aussi la question de la sécurité pour les enfants et adultes utilisateurs. « Si les contrefaçons sont en général grossières sur le mode copié-collé côté asiatique, elles sont plus subtiles et donc moins faciles à détecter lorsqu'elles émanent d'entreprises de pays voisins », remarque Philippe Le Poupon, vice-président du groupe familial fondé en 1988.

Afin de juguler ce fléau, la société a mis en place depuis 2019 une politique de protection systématique de ses produits, essentiellement commercialisés auprès des collectivités pour leurs espaces publics. L'ensemble de ses modèles sont désormais déposés et protégés auprès de L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Avec la sortie d'une cinquantaine de nouveautés par an et une part de 75% de chiffre d'affaires réalisé à l'international, l'enjeu est de taille pour Proludic qui a déjà déposé 190 modèles en deux ans. Le nouveau trophée « export » de l'INPI, qui a récompensé la société fin novembre, consacre les investissements effectués tant aux plans de l'innovation que de la protection industrielle. Proludic, comprenant un pôle de R&D de 17 salariés au sein de son site de Vouvray, y consacre 20.000 heures en moyenne par an.

Made in France face aux pays scandinaves

Avec 1.200 produits en catalogue, une présence dans 40 pays et environ 100.000 aires de jeux et de sports installées dans le monde, Proludic joue depuis plusieurs années dans la cour des trois autres grands acteurs de ce secteur, tous scandinaves. Le groupe français, qui a réalisé 70 millions d'euros de chiffre d'affaire en 2019, fabrique et assemble la totalité de ses produits en Touraine. Il emploie au total 280 salariés dont une centaine à l'international au sein de ses cinq filiales en Allemagne, aux Pays bas, en Italie, au Royaume uni, en Italie et en Australie. Proludic est confronté sur ce terrain extrêmement compétitif au leader mondial, le danois Kompan, ainsi qu'au finlandais Hags et au suédois Lappset.

Si les matériaux composites, à faible maintenance, sont les plus utilisés pour la fabrication des installations de loisirs outdoor, le bois 100% naturel fait depuis peu un retour en force marqué. Il est porté par l'engouement pour les matières authentiques, encore accéléré par la crise sanitaire, qui s'inscrit dans les nouveaux modèles architecturaux.

Proludic sortira ainsi en 2022 une nouvelle gamme de produits en essences de robigné, proche de l'acacias. D'ici 2025, la part du bois (20%) dans les produits devrait presque doubler chez le fabricant. Proludic développe aussi son image de marque en France et à l'export grâce à des installations spécialement adaptées aux enfants handicapés. Il a ainsi sorti en septembre deux nouveaux modèles de jeux inclusifs pour tous types de publics jeunes, valides ou en situation de handicap. Une première dans l'Hexagone.