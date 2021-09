Scooter trois-roues : Piaggio fait condamner Peugeot Motocycles pour contrefaçon en France et en Italie

Le Groupe Piaggio a annoncé que deux décisions de justice avaient été rendues à quelques jours d'intervalle, tant par le tribunal de Paris que par celui de Milan, qui considéraient que Peugeot Motocycles (aujourd'hui propriété du groupe indien Mahindra) était coupable, avec son modèle Metropolis, d'avoir enfreint un brevet européen sur la technologie du scooter MP3, le pionnier des trois-roues lancé en 2006 par le constructeur italien.

Les peines, prononcées en première instance, varient quelque peu d'un pays à l'autre.

1,5 million d'euros d'amende

À Paris, la condamnation en première instance de Peugeot Motocycles oblige ce dernier à payer 1,5 million d'euros de dommages et intérêts et à cesser la commercialisation des scooters utilisant le brevet incriminé.

"L'arrêt du tribunal de Paris interdit également à Peugeot Motocycles sur le territoire français de produire, promouvoir, commercialiser, importer, exporter, utiliser et/ou posséder tout scooter à trois roues utilisant le système de contrôle breveté par le Groupe Piaggio (dont Peugeot Metropolis) , sous peine de payer une amende pour tout véhicule contrefait", peut-on lire dans le communiqué du constructeur italien.

En Italie, Peugeot Motocycles a été condamné par un tribunal de Milan à ne plus commercialiser sous quelque forme que ce soit ces scooters, sous peine d'une amende de 6.000 euros pour chaque véhicule vendu au-delà de 30 jours suivant l'annonce de la sentence.

Le constructeur français filiale de l'indien Mahindra "devra également retirer tous les véhicules contrefaits de la vente en Italie dans un délai de 90 jours sous peine d'une amende supplémentaire de 10.000 euros par jour de retard dans l'exécution de la commande".

Les deux décisions sont susceptibles de faire l'objet d'un appel. Pour le groupe français, cette décision est très sûrement une grande difficulté industrielle et financière, mais, contactée par l'AFP, la direction de Peugeot Motocycles restait injoignable ce mardi.

Piaggio, pionnier des scooters trois-roues, veut préserver sa R&D

Le brevet en cause détenu par Piaggio auquel se réfèrent les jugements en sa faveur (toujours susceptible d'appel) concerne le système de commande qui permet à un véhicule à trois roues de s'incliner latéralement, comme un deux-roues classique.

Ce mode d'inclinaison fait partie des grands atouts de ce modèle à trois-roues, en permettant au pilote et passager d'éprouver les mêmes plaisantes sensations que sur une moto, mais avec une sécurité accrue en terme de tenue de route et de distance de freinage. Par contraste, rappelons qu'un autre modèle de trois-roues, le side-car ne permet aucunement de pencher le véhicule dans les virages, le véhicule virant "à plat" - sauf acrobaties comme on en voit en compétition.

"Le génie commercial et juridique du constructeur italien"

Pour mémoire, le concept inventé par Piaggio, qui défend bec et ongles sa R&D, est celui d'un scooter à trois roues dont deux à l'avant. Ces deux roues avant, sur un même axe et relativement rapprochées (moins de 460 mm), sont dites jumelées et assimilées à une roue unique. Le modèle 125cc était déjà accessible aux détenteurs du permis auto (permis B depuis plus de deux ans) qu'il séduisait par sa stabilité et sa furtivité urbaine comparée aux maux de la circulation automobile citadine.

Les modèles de cylindrées supérieures (250 cm3 et 400 cm3) de son trois-roues étaient censément accessibles aux seuls détenteurs du permis moto (A), mais Piaggio, en élargissant légèrement la voie avant (passant de 420 mm à 460 mm) et en désolidarisant les roues (qui ne sont alors plus "jumelées"), a réussi à faire entrer ses véhicules dans la catégorie des tricycles à moteur tels que définis par une directive européenne, ce qui les rendait à nouveau accessibles aux détenteurs d'un permis B...

Le site de la FFMC (Fédération française des motards en colère), qui explique cette astuce technique, ajoute :

"Pas besoin donc pour eux d'attendre d'avoir deux ans de permis B ou de satisfaire à l'obligation de 3 heures de formation prévue à partir de 2009. On perçoit aisément le génie commercial et juridique du constructeur italien qui s'offre, via une simple modification technique, une nouvelle et juteuse part de marché."

Le groupe Piaggio compte dans son portefeuille Vespa, autre marque emblématique de scooters, ainsi que Scarabeo, mais également des marques plus axées sur la moto comme Guzzi, Aprilia, Gilera et Derby.

Un succès qui a fait beaucoup d'émules

Le constructeur italien a fort à faire avec la concurrence tant son premier modèle à trois roues, le MP3, a rencontré de succès. Parmi les émules, il y a donc Peugeot, via sa gamme "Metropolis" fabriquée en France. Mais il faut bien sûr mentionner ces autres émules apparus au fil des ans, tels que le japonais Yamaha (avec sa gamme Tricity, mais aussi le Niken, un ovni classé en "sport touring"), ou le suisse Quadro (avec son modèle QV3) et sans oublier Honda qui promet (depuis 2015) un futur modèle Neowing, de grosse cylindrée.

Un marché étroit

Selon le site MotoServices, le marché 2020 a écoulé 11.607 véhicules avec un Top 4 des immatriculations qui se présente ainsi:

Piaggio est le premier, loin devant ses poursuivants avec 7.203 ventes (tous modèles confondus) affichant une baisse de 3,6% comparé à 2019.

Son premier poursuivant est justement Peugeot Motocycles avec 1.407 immatriculations (-33%), puis viennent Yamaha (1.282 ventes, à +226%) puis Qooder (l'importateur du Quadro) avec 442 ventes (-44%).

(avec AFP)