Les hôtels ne s'intéressent pas encore assez aux attentes spécifiques des femmes

« Conçue pour des hommes, par des hommes, l'hôtellerie n'a pas suffisamment adapté ses offres aux besoins spécifiques des femmes », affirme Valérie Hoffenberg, créatrice de SHe Travel Club, un label conçu en réponse aux attentes et aux besoins des femmes.

Les femmes représentent pourtant 64 % des voyageurs internationaux, selon une enquête du label réalisée auprès de 5.000 participantes dans cinq régions du monde. Cependant, 85 % d'entre elles considèrent que leurs besoins ne sont pas pleinement satisfaits par l'industrie hôtelière. L'enquête a ainsi permis d'identifier quatre piliers clés : sécurité, confort, services et restauration/divertissements. SHe évalue les hôtels en fonction de ces quatre aspirations pour délivrer trois niveaux de labellisation (Silver, Gold et Platinum) adaptés à tous les segments de l'hôtellerie. Plus de 200 hôtels dans le monde ont déjà été certifiés par le label SHe.

Des rasoirs dans les chambres mais pas de protection périodique

Selon cette étude, les attentes des femmes autour de la sécurité et du confort ne sont pas assez prises en compte.

Le confort, déjà. Ainsi, la mise à disposition de protections périodiques figure parmi les demandes les plus fortes. « Nous avions des rasoirs et de la mousse à raser pour les hommes, mais pas de protections périodiques pour les femmes, ni de démaquillant : on s'est dit, « On n'est pas du tout dans la parité et l'égalité ! », explique à l'AFP Antoine Medda, directeur du trois étoiles City Hotel Luxembourg, référencé par le label.

Par ailleurs, les femmes aiment trouver un miroir en pied, plus de cintres, un vrai séchoir, des menus plus sains que les sempiternels clubs sandwich en room service et la douche à main plutôt que le pommeau de douche fixé au plafond.

Former les employés à la lutte contre le sexisme et les préjugés

La sécurité, ensuite. Les femmes veulent une présence 24h sur 24 à la réception et une chambre qui ferme de l'intérieur avec un œilleton à la porte, pour savoir à qui elles ouvrent. Elles souhaitent aussi que les employés soient formés à la lutte contre le sexisme et les préjugés et qu'il y ait un référent en cas de problème. Parmi les grandes voyageuses sondées par le label, l'américaine Louisa G., hôtesse de l'air, aimerait, lors de ses vacances avec ses enfants, que le personnel « ne demande pas si papa va nous rejoindre ».

Accor s'engage auprès du label

De grandes marques Accor, notamment Sofitel, MGallery, Novotel et Mercure, participent à un projet pilote réunissant 50 hôtels en Europe et au Moyen-Orient et destiné à encourager le déploiement du label SHe. L'ambition du groupe hôtelier est de collaborer étroitement « pour proposer aux femmes les plus belles expériences de voyage possibles ». Valérie Hoffenberg commentait début septembre dans un communiqué : « Je suis heureuse d'initier ce partenariat avec Accor. Notre label SHe met à l'honneur les hôtels qui adaptent leurs offres aux attentes spécifiques des voyageuses, contribuant ainsi à libérer les envies de voyage des femmes dans le monde entier. »

