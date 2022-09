Tourisme : l'hiver incertain des tour-opérateurs français

Si les nuages liés à la crise du Covid-19 se sont dissipés, d'autres s'amoncellent pour le secteur du tourisme. Après un été 2022 marqué par une forte reprise des voyages, malgré l'inflation et la hausse des prix, notamment des carburants, des grèves dans l'aérien, ou encore une parité entre l'euro et le dollar, l'été 2022 restera « une référence » a souligné René-Marc Chikli, président du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating), lors d'une conférence de presse lundi à Paris.

Malgré des difficultés à gérer pour les tour-opérateurs, comme notamment des retards ou annulations de vols, « cet été, la demande est restée forte et n'a jamais fléchie », souligne René-Marc Chikli. « On a l'impression d'être enfin sortis du tunnel. On a fait un bon été, pour certains même meilleur que 2019.»

L'arrière-saison et le début de la saison hivernale démarrent également sous de bons auspices. Sur la période septembre-décembre, les clients aux voyages répondent encore présents et les voyagistes se disent « confiants » jusqu'aux vacances de Noël. Sur la période septembre-octobre, les réservations de voyages en agences physiques ou en ligne sont en légère baisse (-13%), mais en hausse en termes de chiffres d'affaires (+4%) par rapport à 2019, encore année de référence. « Il y a un peu moins de clients en nombre, mais le volume d'affaires est en hausse », résume Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage (EDV), association professionnelle qui regroupe notamment les agences de voyage tricolores.

La Thaïlande ouvre grand ses portes

Parmi les destinations prisées sur les vols long-courriers : la République-Dominicaine (+31%), qui a pris des initiatives très fortes pour maintenir l'activité touristique pendant le pic de la pandémie, comme des tests antigéniques gratuits pour les touristes en début et fin de séjour. L'île Maurice (+85%), les Antilles, le Mexique et le Sénégal attirent particulièrement.

Sur les moyen-courriers, l'Espagne, la Grèce, la Tunisie ou encore le Maroc font partie des destinations très demandées en cette arrière-saison. Par rapport à 2019, les destinations moyen-courrier sont privilégiées. « Elles représentent 66% des ventes contre 56% en 2019 », précise Jean-Pierre Mas. Si la plupart des pays ont rouvert leurs frontières, les touristes continuent de favoriser les voyages de relative proximité.

Les pays asiatiques, longtemps fermés, tentent de se repositionner sur le marché, à l'instar de la Thaïlande, qui n'a rouvert ses frontières que depuis début juillet. Pour attirer les touristes, le pays propose de laisser entrer les visiteurs sur son territoire, sans visa, pour une durée de 45 jours, du 1er octobre à fin mars. Les réservations vers l'Asie sont en forte croissance, même si elles repartent doucement.

Horizon incertain en 2023

En revanche, l'horizon se bouche concernant la fin de la saison touristique hivernale. Les professionnels du voyage sont particulièrement prudents et se gardent bien de faire des prévisions. « C'est assez compliqué pour 2023 si ça continue comme ça. On est certainement arrivé à un plafond », estime René-Marc Chikli. « L'incertitude pèse sur la seconde partie de l'hiver et en particulier sur l'été 2023. » « On manque d'anticipation, on n'a pas de visibilité à long terme », confirme Jean-Pierre Mas.

Les causes sont multiples : la crainte d'une huitième vague de Covid-19 et des risques induits de restrictions sur les voyages ; l'inflation, et notamment les coûts élevés de l'énergie, qui n'est pas prête de décélérer ; la perte de pouvoir d'achats des consommateurs, ou encore la crise climatique. Des questions qui seront au centre du salon des professionnels du tourisme (IFTM Top Resa) qui s'ouvre mardi pour deux jours Porte de Versailles à Paris. 34.000 professionnels - croisiéristes, agents de voyage, représentants de compagnies aériennes et d'offices du tourisme - sont attendus pour cette 44e édition.