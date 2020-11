Reconfinement : "C'est une nouvelle épreuve pour les loueurs de voitures" Jean-Philippe Doyen

LA TRIBUNE - Le secteur de la location de courte durée a été fortement impacté par le premier confinement, quel bilan peut-on faire ?

JEAN-PHILIPPE DOYEN - Aujourd'hui, nous prenons acte des nouvelles mesures du gouvernement, et nous les comprenons puisqu'elles répondent à une urgence sanitaire inédite. Toutefois, d'un point de vue économique, c'est une fois encore une très mauvaise nouvelle pour nous. De nombreux acteurs de la location de courte durée ont été fragilisés par la première vague du printemps. Je rappelle que du jour au lendemain, nous avions observé des chutes d'activité de l'ordre de 95% sur certains secteurs comme les zones aéroportuaires. Ce nouveau confinement est une nouvelle épreuve pour le secteur.

La période de déconfinement n'avait pas permis de retrouver de l'activité ?

Depuis la fin du confinement, nous avons retrouvé une activité plus forte, mais elle est restée inférieure de 45% par rapport à ce qu'elle était en 2019 d'après les dernières statistiques du CNPA. La clientèle internationale est celle qui a évidemment le plus manqué à cause de la fermeture des frontières,...