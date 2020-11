Automobile : un confinement moins traumatique pour les constructeurs ?

Il y a donc bien un second round pour les constructeurs automobiles... Il y eût d'abord le drame du printemps, où deux mois de confinement en France et presqu'autant dans tous les plus grands marchés européens, avait conduit à un effondrement des ventes: jusqu'à -80% sur certaines périodes. A la fin octobre, la baisse cumulée du marché du neuf en France depuis le début de l'année était d'un quart, selon l'état des lieux donné samedi par le Comité des constructeurs français d'automobile. Certes, ce chiffre cache une belle reprise à l'été, stimulée entre autres par un dispositif de relance public exceptionnel. Cette reprise devait d'ailleurs permettre aux constructeurs de sauver le second semestre. Mais hélas, le mois d'octobre s'est terminé à -10% douchant les espoirs d'une reprise dynamique et pérenne.



Aucune usine fermée pour le moment

Avec l'annonce d'un nouveau confinement, l'objectif d'un marché à -20% en 2020 est...