Ferroviaire : 423 millions d'euros investis pour améliorer les lignes en Bourgogne-Franche-Comté

Jérôme Grand, directeur territorial SNCF Réseau pour la région Bourgogne-Franche-Comté : "La priorité est le renforcement de la sécurité. La région Bourgogne-Franche-Comté, comme toutes les autres régions, a pris un retard important durant les trois dernières décennies." (Crédits : SNCF Réseau)

ENTRETIEN. Suite à un diagnostic du réseau ferroviaire de Bourgogne-Franche-Comté, SNCF Réseau annonce un plan d’investissement de 423 millions d’euros pour 2021. Ce qui représente 39 chantiers de plus d’un million d'euros, et 250 chantiers au total. Trois priorités ont été identifiées : renforcer la sécurité, améliorer la régularité des trains et innover pour plus de performance. Jérôme Grand, directeur territorial Bourgogne-Franche-Comté nous détaille l’ensemble des projets.