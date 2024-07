Flynas porte les ambitions saoudiennes avec une commande pour 100 Airbus de plus

L'Arabie saoudite affiche à nouveau ses ambitions dans le secteur aérien au salon aéronautique de Farnborough. La compagnie low-cost Flynas vient de signer, sous le patronage de l'Autorité générale de l'aviation civile (GACA) du royaume, un protocole d'accord (MoU) avec Airbus pour la commande de 100 avions. Dans le détail, cela comprend 75 appareils de la famille moyen-courrier A320 NEO et 15 long-courriers A330 NEO.

Cette commande va venir renforcer la flotte de Flynas, en croissance rapide avec 120 appareils de la famille A320 NEO déjà commandés ces dernières années, dont 10 A321 XLR. Elle a d'ailleurs reçu son 53e exemplaire mi-juillet. Pour les A330 NEO, il s'agit en revanche d'une première, même si elle exploite déjà des A330 de première génération.

« La famille A320neo offre des performances opérationnelles et des avantages environnementaux exceptionnels, ce qui nous permet de proposer des voyages uniques à bas prix. En outre, l'A330neo renforcera nos capacités long-courriers grâce à sa technologie avancée et à son efficacité, tout en soutenant nos plans de croissance et le programme de pèlerinage de l'Arabie Saoudite », a déclaré Bander Almohanna, directeur général de Flynas.

Ambitions démesurées

Cette commande, encore à confirmer, entre dans le cadre du plan stratégique de développement de Flynas, lui-même en ligne avec les ambitions saoudiennes en la matière. Le royaume veut ainsi être à même de desservir rien de moins que 250 destinations internationales, transporter 330 millions de passagers et accueillir entre 70 et 100 millions de touristes par an d'ici 2030.

Bien que Flynas soit privée, principalement détenue par la Kingdom Holding Company du milliardaire appartenant à la famille royale saoudienne Al-Walid ben Talal Al Saoud, elle compte le fonds souverain saoudien (PIF) parmi ses actionnaires. Et ce dernier pourrait accroître sa participation alors que la compagnie réfléchit à une introduction en bourse selon Bloomberg.

Cela confirme les ambitions de l'Arabie saoudite dans le domaine aérien, après les commandes massives passées ces dernières années par les compagnies du pays. L'an dernier, le PIF saoudien a signé un accord avec Boeing pour 78 avions long-courriers 787 fermes et 43 exemplaires supplémentaires en option pour les autres compagnies d'Etat Saudia et Riyadh Air. En mai dernier, le groupe Saudia a signé une commande ferme portant sur 105 appareils supplémentaires de la famille A320 NEO, pour ses compagnies Saudia et Flyadeal. Et Riyadh Air veut également acquérir des appareils moyen-courriers. Le Royaume wahhabite veut ainsi rivaliser avec les compagnies du Golfe, Emirates, Qatar Airways ou encore Etihad.