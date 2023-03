L'Arabie saoudite commande 78 Boeing 787 pour ses deux compagnies

Belle commande pour Boeing. Près d'un mois après avoir conclu un contrat géant avec Air India, le géant américain de l'aéronautique, de la défense et de l'espace, a reçu ce mardi deux commandes émanant de la compagnie historique Saudia et de la toute nouvelle Riyadh Air, portant sur un total de 78 Boeing 787. Saudia et Riyadh Air ont chacun passé commande pour 39 long-courriers 787 Dreamliner chacune et posé des options pour 43 appareils supplémentaires.

Lire aussiBoeing livre son dernier 747, l'avion qui a démocratisé le transport aérien

« Cet accord s'inscrit dans le cadre du plan stratégique plus large de l'Arabie saoudite visant à transformer le pays en une plaque tournante mondiale de l'aviation », a déclaré Boeing dans un communiqué.

L'Arabie saoudite veut tripler son trafic aérien

Dans le cadre ses très ambitieux programmes de développement, le prince héritier Mohammed ben Salmane veut tripler le trafic aérien du pays à 330 millions de passagers d'ici la fin de la décennie pour concurrencer ses voisins du Golfe, notamment Dubaï.

La pétro-monarchie vient ainsi de lancer dimanche sa deuxième compagnie nationale Riyadh Air, basée dans la capitale et détenue par le fonds souverain du royaume, qui prévoit de lancer des vols vers plus de 100 destinations dans le monde d'ici 2030.

Lire aussiCoup dur pour Boeing qui doit à nouveau interrompre ses livraisons de 787

Du côté de Boeing, l'industriel devrait pouvoir reprendre la semaine prochaine la livraison de ses appareils long-courriers 787, mise à l'arrêt fin février pour vérifier la fiabilité d'un élément du fuselage. L'agence américaine de supervision de l'aviation (FAA) a donné son feu vert ce week-end à la reprise de la production. « Boeing a répondu aux préoccupations de la FAA. La FAA pourrait reprendre la délivrance des certificats de navigabilité la semaine prochaine », a confirmé l'agence.

Des problèmes industriels récurrents sur le 787

Des défauts de fabrication avaient déjà été identifiés à la fin de l'été 2020, synonymes d'une suspension de la production de novembre 2020 à mars 2021 puis entre mai 2021 et août 2022. Grâce à une première reprise des livraisons l'été dernier, Boeing en a livré 31 en 2022, dont 22 au quatrième trimestre. Et en décembre, United Airlines a acheté 100 appareils 787 tout en posant une option pour 100 supplémentaires.

Lire aussiCrash des Boeing 737 MAX : vers une réouverture du dossier aux Etats-Unis ?

Après les deux accidents mortels du 737 MAX et l'interdiction de vol de l'appareil pendant vingt mois, véritable catastrophe industrielle pour Boeing, le ralentissement massif du trafic aérien avec la pandémie, Boeing mise sur cet appareil pour se redresser financièrement.