Fort impact de la grève chez Transavia : un tiers des vols annulés ce week-end

« Je devais partir demain pour la Grèce, j'ai appris que mon vol a été annulé. Je n'ai plus de nouvelles », se désole Frédéric, qui devait décoller de Nantes. La grève chez Transavia continue de perturber les départs en vacances de ses passagers. La compagnie annonce que près d'un tiers des vols de la branche française de Transavia sont annulés vendredi et samedi, et un quart dimanche, en raison d'une grève pour les salaires à l'appel du personnel navigant. Le mouvement social, à l'appel du syndicat minoritaire SNPNC, a débuté mercredi et est censé se terminer dimanche soir.

« Transavia France prévoit d'opérer 70% de ses capacités sur les deux prochains jours et 75% dimanche », a précisé un porte-parole de la filiale d'Air France; alors qu'environ 250 vols par jour étaient initialement prévus ce week-end. Dès mercredi, une trentaine de vols avaient déjà été annulés, provoquant la colère des passagers concernés sur les réseaux sociaux.

Grève lancée après un accord avec la direction

A l'origine de la grève, le syndicat SNPNC se désolidarise d'un accord récent qu'ont signé les trois autres organisations syndicales du personnel navigant dont la CGT, seul syndicat représentatif. L'accord prévoit pourtant une « amélioration des conditions de travail sur les rotations fatigantes et des mesures exceptionnelles de pouvoir d'achat », a expliqué un porte-parole de Transavia. Les représentants du personnel ont déjà obtenu la hausse de 500 à 1.000 euros annuels de la prime satisfaction client, mais aussi de la prime transport et de la prime pouvoir d'achat ont été augmentées, équivalentes à une « augmentation de 5% environ pour les bas salaires », d'après la direction.

De son côté, le SNPNC exige une augmentation générale des salaires dès maintenant. Transavia s'y oppose avant début 2023 en invoquant les prêts garantis par l'État (PGE) qu'elle doit rembourser. Le syndicat réclame par ailleurs la fin de rotations jugées trop fatigantes, qui aboutissent selon le SNPNC à « des périodes de travail trop intenses et des temps de repos pas toujours respectés, ce qui met dangereusement en cause la sécurité des vols ».