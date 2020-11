La Compagnie redémarre des vols Paris-New York

(Crédits : DR)

Après avoir suspendu ses vols vers les Etats-Unis le 19 mars en raison des restrictions pour voyager et de l'effondrement du trafic, le transporteur français 100% classe affaires programme pour les fêtes de fin d'année trois vols spéciaux aller-retour entre Paris et New York. La reprise de manière régulière de la ligne est prévue au plus tard le 1er avril et s'accompagnera de l'ouverture d'une nouvelle ligne reliant New York à une autre ville européenne. Les vols entre Nice et New York reprendront quant à eux d'ici à l'été prochain.