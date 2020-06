Soulagement pour La Compagnie : le prêt garanti par l'État est obtenu

Excellente nouvelle pour La Compagnie. Selon des sources concordantes, le transporteur aérien français spécialisé dans les vols à bas prix 100% classe affaires entre Paris et New York a obtenu un prêt bancaire garanti par l'État (PGE) à hauteur de 90% d'un montant de 10 millions d'euros. Hors Air France, détenu à 14,3% par l'État français, et la compagnie réunionnaise Air Austral, détenue majoritairement par la région, La Compagnie est le premier transporteur aérien entièrement privé à avoir obtenu un PGE. Les compagnies du groupe Dubreuil, Air Caraïbes et French Bee, devraient suivre prochainement. Contactée, la direction de La Compagnie n'a pu être jointe.

Pas de besoins supplémentaires

Un ouf de soulagement pour cette compagnie et ses salariés, dont les vols (deux vols par jour entre Orly et Newark) sont arrêtés depuis trois mois. Même si elle a été mise à rude épreuve par la prise en charge tardive du chômage partiel par l'État, la compagnie a su tenir le choc.

"Ce prêt va permettre à La Compagnie d'avancer sereinement", fait valoir un connaisseur du dossier. Selon cette source, "il ne nécessite pas d'être accompagné par des besoins supplémentaires".

Ce "PGE" est un pied de nez à tous les observateurs qui avaient déjà condamné cette jeune compagnie en raison des doutes qu'ils avaient sur la volonté des actionnaires de maintenir leur soutien après avoir refusé l'an dernier de recapitaliser XL, une autre compagnie qu'ils détenaient. D'autant plus que ces actionnaires, qui ont déjà injecté près de 100 millions d'euros depuis le lancement de La Compagnie en 2014 (avec la reprise de XL en 2016), sont également fortement impactés par la crise dans leurs activités respectives. Ces actionnaires sont au nombre d'une quarantaine, des hommes d'affaires, des familles, quelques entreprises ou acteurs institutionnels... On y trouve notamment Charles Beigbeder, Cogepa, Michel Cicurel, le groupe belge SPDG et, le plus important d'entre eux, Motier, la holding de la famille Moulin, propriétaire des Galeries Lafayette (20%).

"Personne ne sait quelle aurait été leur attitude en cas de refus du prêt", confie à La Tribune un très bon connaisseur de l'entreprise. "En tout cas, ils sont convaincus que le redressement observé l'an dernier avec le changement de modèle de La Compagnie va se poursuivre quand l'activité reprendra."

Un modèle pour la crise, selon les...