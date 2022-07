Le contrôle technique des deux-roues motorisés abrogé, le problème de la surmortalité routière reste entier

Le contrôle technique des deux-roues motorisés de plus de 125 cm3 est-il définitivement abandonné en France ? Ce serait sûrement aller un peu vite en besogne. Mais ce mardi 26 juillet restera marqué d'une pierre blanche pour les associations de motards.

En effet ce mardi, la Première ministre Elisabeth Borne (en lien avec le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu, et Clément Beaune, ministre délégué auprès du précédent et chargé des Transports) a fait publier au Journal Officiel un nouveau décret qui abroge celui du 9 août 2021 qui instaurait l'entrée en vigueur d'un contrôle technique des deux-roues motorisés bisannuel au début de l'année 2023. Tous les véhicules de la catégorie L, c'est-à-dire les deux et trois roues motorisées ainsi que les quadricycles à moteur, étaient concernés.

L'histoire d'une longue résistance à une directive européenne



La Commission européenne cherchait à imposer un contrôle technique pour les deux-roues motorisés depuis 2009 et, malgré des frondes et polémiques récurrentes, était quasiment arrivée à ses fins avec ce décret pris par le gouvernement français et publié au JO le 11 août 2021.

Patatras, dès le lendemain dans un retournement spectaculaire, le président de la République, interpelé par des associations de "motards en colère", désavouait son gouvernement et décidait de suspendre le décret « jusqu'à nouvel ordre ». Un conseiller de l'Élysée expliquait la réaction d'Emmanuel Macron en ces termes:

« Après avoir découvert cette mesure, le président de la République a décidé que ce n'était pas le moment d'embêter les Français. Avec la crise sanitaire, le passe sanitaire, on leur demande déjà beaucoup. On peut être pour la sécurité sans embêter les Français dans leur quotidien, a priori sans adhésion de leur part. »

Mais rebelote le 17 mai dernier: le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française, exigeait l'abrogation de ce décret. La décision avait jeté un certain trouble car, contrairement à une première interprétation de cette décision, celle-ci n'était pas du tout en faveur des motards mais de celle d'ONG environnementales (Respire, Ras le Scoot et Paris sans voitures). Ces ONG attaquaient les revirements de l'exécutif sur ce dossier et exigeaient une application plus rapide, non pas début 2023 mais dès octobre 2022 - une manière de se rapprocher de la date retenue par l'Union européenne qui avait décidé de l'imposer aux États membres le... 1er janvier 2022 au plus tard.

Toutefois, les associations de "motards en colère" ne désarmaient nullement et continuaient dans une belle unanimité à réclamer de l'exécutif l'annulation de ce dispositif.

La défaillance technique, responsable de la surmortalité en deux-roues ?

Pour mémoire, le contrôle technique imposé aux deux-roues motorisés de plus de 125 cm3 résulte de la directive 2014/45 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 de l'Union européenne. Principal motif invoqué dans le texte : la réduction de moitié du nombre d'accidents de la route d'ici à 2020. Mais si tout le monde est d'accord pour réduire la surmortalité des conducteurs de deux-roues comparée aux conducteurs automobiles, en revanche, tant sur l'analyse des causes que sur les moyens d'y remédier, les avis divergent profondément.

Pour rappel, selon les chiffres de la Sécurité Routière, cités par le Conseil d'État, en France, un usager de deux-roues motorisés a 22 fois plus de risques d'être victime d'un accident mortel qu'un usager de véhicule léger. Ce risque est moindre dans les États ayant déjà mis en place le contrôle technique (16 fois en Allemagne, 17 fois en Espagne). L'obligation de contrôle technique permettrait par ailleurs de réduire les nuisances sonores causées notamment par le débridage des moteurs, mais également celles liées à la pollution de l'air.

Mais la relation de cause à effet est contestée par la Fédération française de motocyclisme (FFM) et la Fédération française des motards en colère qui rappelaient encore en mai dernier : le contrôle technique des deux-roues motorisés ne sert à rien puisqu'il est prouvé que les défaillances techniques sont responsables de seulement 0,4% des accidents impliquant un deux-roues.

« Rien ne prouve que l'état technique des motos joue un rôle important dans les accidents. (...) Les rapports disponibles sur les accidents de motos vont tous dans le sens inverse : l'état technique des motos ne joue qu'un rôle très marginal dans les accidents. La formation des usagers de la route, les aspects comportementaux, les infrastructures et l'application des règles de circulation existantes jouent un rôle beaucoup plus important dans la sécurité routière que les inspections techniques périodiques ne le feront jamais », assurait également en septembre 2021, le secrétaire général de la FEMA, la Fédération des associations européennes de motocyclistes, Dolf Willigers, cité par Paddock-GP en septembre 2021.

Une étude AXA France, ancienne (2004), et citée par Moto Net.Com, apporte d'autres éléments de réflexion sur l'accidentologie comparée des motards et automobilistes. Elle affirme que « les motards ont 3 fois moins d'accidents que les automobilistes. Et dans un accident impliquant une voiture et une moto, le motard n'est responsable que dans 30% des cas. En revanche, les conséquences sont plus graves » Cette étude rappelle aussi que « alors qu'ils ne sont qu'une infime proportion du trafic (0,8%), les motards représentent près de 13% des victimes ».

Les motards attendent des mesures alternatives qui satisferont Bruxelles

Les opposants au contrôle technique attendent malgré cette décision un nouveau décret avec des mesures alternatives sur la sécurité routière, la pollution et le bruit, promis en novembre 2021 par l'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, qui avait assuré qu'un tel décret permettrait d'obtenir une exemption à l'obligation européenne.

Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, doit recevoir ce mardi les associations de motards à ce sujet, a indiqué son cabinet à l'AFP.

Les ONG appellent le gouvernement à ne pas céder au "lobby des motards"

De leur côté, les associations écologistes, qui ont réclamé en vain au gouvernement lors de sa nomination à imposer le contrôle technique dès le 1er octobre, continue de l'appeler à ne pas céder au "lobby des motards".

Cependant, si la plupart des pays européens ont déjà mis en place ce contrôle technique pour les motos, plusieurs autres, comme la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas ou le Danemark, ont adopté des mesures alternatives pour réduire le nombre d'accidents mortels. Ces mesures seraient agréées par l'Union européenne et permettraient de passer outre le contrôle technique, à condition de prouver une efficacité chiffrée de ces mesures alternatives dans l'amélioration de la sécurité routière.

Le problème actuel est que la France n'en a pas encore présenté une seule.

C'est d'ailleurs ce que le Conseil d'État constatait en avril 2022 dans son arrêté :

« Le juge des référés observe que ce contrôle est imposé par le droit européen depuis le 1er janvier 2022 et que le Gouvernement n'a ni renoncé à tout contrôle technique, contrairement à ce qu'il avait annoncé, ni mis en œuvre de mesures de sécurité alternatives qui pourraient, en vertu du droit européen, justifier d'y déroger, puisqu'il s'est borné à annoncer le projet de telles mesures, d'effet d'ailleurs plus ou moins direct. »

