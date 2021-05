Les VTC manifestent contre la "zone apaisée" à Paris et le gouvernement

Plusieurs centaines de VTC s'étaient réunis samedi soir aux abords de la salle de concert Accor Arena à Bercy tandis que la maire de Paris, Anne Hidalgo, assistait au concert-test d'Indochine. Les chauffeurs protestent contre son projet de fermer le centre de Paris (1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissement) à la circulation automobile sauf aux taxis.

Pour le collectif qui a appelé à cette manifestation, le projet de "zone apaisée" reviendrait à signer la mort de leur activité. L'Intersyndicale nationale VTC (INV), citée par l'AFP, a rappelé que le centre de Paris "regroupe 300 hôtels, 2.000 restaurants, 150.000 résidents, 50.000 entreprises, 40 musées et de nombreux théâtres". Soit autant de centres d'intérêts propices à l'activité VTC.

Le syndicat a également protesté contre le projet du gouvernement de lever les mesures de soutien post-Covid. Jusqu'ici, le gouvernement compensait 100% de la perte du chiffre d'affaires. Cette aide passera à 40% dès le mardi 1er juin. Or, pour les syndicats, l'activité n'est toujours pas revenue.

"Le problème, c'est que seules les terrasses ont rouvert. Les touristes ne sont pas de retour, les boîtes de nuit toujours fermées: on est encore impactés par le Covid et on ne peut pas générer un chiffre d'affaires qui nous permettrait de payer nos charges", a expliqué Rachid Laddi, un des responsables de l'INV.