LGV britannique HS2 : Alstom et Hitachi décrochent le mégacontrat de 54 trains ultrarapides

La future ligne à grande vitesse britannique HS2 (pour High Speed 2) avance enfin. Ce jeudi, un pas de géant vient d'être franchi avec la désignation de la coentreprise formée par Alstom et Hitachi Rail pour fournir 54 trains ultrarapides, avec un contrat de près de 2 milliards de livres à la clef.

Projet ferroviaire gigantesque et controversé, plombé par les retards et surcoûts et dont le budget dépasse aujourd'hui les 100 milliards de livres, HS2 doit donner naissance à la première ligne au nord de Londres depuis 150 ans.

Voyager dans le "train le plus rapide d'Europe"? Pas avant 2029...

Il faudra attendre encore quelques années avant de pouvoir monter dans ce train voulu comme "le plus rapide d'Europe" : la date de sortie des chaînes de fabrication du premier exemplaire de ce train, capable de rouler en vitesse commerciale à 360 km/h, est annoncée pour 2027. La mise en service commerciale entre Londres et Birmingham est, elle, envisagée "entre 2029 et 2033" selon l'opérateur HS2.

Les rames comporteront huit voitures et pourront transporter, selon Alstom 500 passagers, voire 1.000 en unité double.

Fabrication locale, emplois locaux

La fabrication de ce nouveau train électrique sera locale. Pas de problème pour les deux industriels retenus qui ont chacun des usines de production sur le sol britannique: dans la ville ouvrière de Nexton Aycliffe pour Hitachi Rail, et à Derby pour Alstom (anciennement Bombardier), respectivement dans le nord et le centre de l'Angleterre.

Le contrat pour le matériel roulant de HS2, qui comprend aussi douze ans de maintenance, devrait créer et pérenniser plus de 2.500 emplois, selon le communiqué.

Un chantier gigantesque, des trains à la pointe de la technologie

Ce serait la deuxième ligne à grande vitesse du pays après HS1, empruntée dans le sud-est de l'Angleterre par l'Eurostar.

Les travaux ont commencé en avril 2020 pour le premier tronçon, Londres-Birmingham, et plusieurs géants français du BTP, comme Vinci et Eiffage, y participent.

"L'annonce d'aujourd'hui place la Grande-Bretagne à l'avant-garde de la révolution ferroviaire de la grande vitesse avec ces trains à la pointe de la technologie qui desserviront les populations à travers le pays, de Londres à Glasgow" (Écosse), a commenté le ministre des Transports britannique, Grant Shapps, cité dans le communiqué de HS2.

Les nouveaux trains seront seront équipés de la "dernière technologie japonaise de trains à grande vitesse ("Shinkansen") et de la technologie très peu sonore du pantographe - un bras qui collecte l'énergie des câbles électriques", précise le communiqué.

La ville de Leeds privée de LGV, une "trahison"

Cette annonce survient quelques semaines après l'émoi provoqué par l'annonce du gouvernement britannique de l'abandon d'une phase ultérieure de la ligne à grande vitesse, qui devait relier Birmingham à Leeds, au nord de l'Angleterre. Il manquera une branche au Y originel.

La décision a été qualifiée de "trahison" par des parlementaires du nord de l'Angleterre alors que le Premier ministre conservateur Boris Johnson avait obtenu une large majorité lors des dernières élections en promettant notamment un rééquilibrage des infrastructures entre le sud du pays plus prospère et le nord.