Lufthansa compte cesser de brûler du cash l'an prochain

(Crédits : Kai Pfaffenbach)

Après avoir limité sa sortie de cash à 200 millions d'euros par mois entre juillet et septembre, le groupe Lufthansa, composé de la compagnie allemande, d'Austrian Airlines, de Swiss et de Brussels Airlines, s'attend à consommer 350 millions d'euros de trésorerie par mois au cours du dernier trimestre. Il espère dégager à nouveau des cash flow d'exploitation positifs l'an prochain, grâce à l'effet de son plan de restructuration et de la mise en ligne d'au-moins 50% de ses capacités.