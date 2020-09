Lufthansa comptait supprimer 22.000 postes. Ce sera beaucoup plus

Le groupe Lufthansa prévoyait jusqu'ici de supprimer 22.000 postes, soit 17% de ses effectifs. Ce sera hélas plus pour les salariés. Peut-être 27.000 selon un proche du dossier cité par l'AFP. La faute à une nouvelle réduction de la flotte à cause de la crise que traverse le transport aérien. Le groupe qui exploite 763 avions va se séparer de 150 appareils et non...