Lufthansa dévisse en Bourse après des résultats jugés décevants

Les résultats de IAG (British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus, Level) au troisième trimestre sont bons (1,106 milliard d'euros de bénéfice après impôt, en hausse de 12%). Présentés ce mercredi, ceux d'Air France-KLM devraient l'être également, avec un résultat d'exploitation autour des 950 millions d'euros selon certains analystes.

En revanche, ceux de Lufthansa publiés ce mardi ont déçu les investisseurs. Même s'ils restent les plus élevés du ciel européen en valeur absolue avec un résultat d'exploitation ajusté de 1,354 milliard d'euros, ils sont en baisse de 11% par rapport au troisième trimestre de l'année dernière et en retrait par rapport aux prévisions des analystes financiers, lesquels tablaient sur un résultat d'exploitation de 1,41 milliard d'euros. Les investisseurs n'ont pas apprécié. Et le cours de Bourse de Lufthansa a chuté de plus de 7% à la Bourse de Francfort.

Baisses des prix

En cause, une baisse plus importante de la baisse des recettes unitaires (-1,3%) en raison d'une agressivité tarifaire pour conserver ses parts de marché face aux compagnies à bas coûts, notamment Ryanair. En cause également les surcoûts de 180 millions d'euros liés à différentes perturbations constatés dans le ciel allemand (retards, annulations de vols...) et à une intégration plus longue que prévue d'Air Berlin (50 millions d'euros de coûts sur ce trimestre, soit 170 millions d'euros sur 9 mois).

Explosion de la facture carburant

La compagnie a néanmoins confirmé ses objectifs annuels d'un résultat opérationnel ajusté "légèrement en dessous" de l'année 2017, où le bénéfice net avait atteint un record de 2,36 milliards d'euros. La facture carburant devrait augmenter de 850 millions d'euros cette année et de 900 millions l'an prochain.

La direction a annoncé qu'elle allait ralentir sa croissance l'an prochain. Lufthansa a dit tabler sur une augmentation de ses capacités nettement inférieure aux 8% attendus en 2018, sachant qu'elle n'avait jamais indiqué jusqu'ici qu'elle prévoyait une augmentation de 8%. Si la hausse sera bien de 8% cet hiver, elle ne sera que de 3,8% l'été prochain.

Pas de participation dans Alitalia si Rome reste au capital

Par ailleurs, le patron de Lufthansa, Carsten Spohr, a déclaré que Lufthansa n'est pas intéressé par une participation dans la compagnie italienne en difficulté Alitalia en cas de participation de l'État à sa reprise.

"Le gouvernement italien semble s'orienter vers une solution nationale avec une participation de l'État italien (...). Pour nous, un investissement dans Alitalia avec l'État italien est hors de question", a-t-il indiqué, ajoutant cependant que des "partenariats commerciaux" restaient à étudier.

De tels partenariats pourraient ressembler aux accords qu'entretient Lufthansa avec d'autres compagnies aériennes dans le cadre de l'alliance Star Alliance, a précisé un porte-parole du groupe.



Le gouvernement italien, qui cherche à relancer Alitalia, a indiqué début octobre travailler à la création d'une coentreprise avec la société nationale des chemins de fer, dans laquelle le ministère de l'Économie prendrait une participation.



Easyjet a, de son côté, indiqué être "toujours intéressée par une compagnie Alitalia restructurée dans le cadre d'un consortium". Initialement fixée au 30 avril, la date butoir pour sa cession a été repoussée à fin octobre par Rome.