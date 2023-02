Lufthansa et l'aéroport de Francfort quasiment à l'arrêt face à une panne informatique de grande ampleur

Mercredi noir pour Lufthansa. La compagnie allemande est actuellement affectée par une panne informatique de grande ampleur qui affecte une grande partie de ses opérations à Francfort, son principal hub. Face à cette situation mettant à mal ses capacités, l'aéroport a dû se résoudre à suspendre la quasi-totalité des atterrissages prévus sur ses pistes.

Selon Lufthansa, cette panne informatique est due à l'endommagement des câbles à fibres optiques appartenant à un fournisseur de services de télécommunications lors de travaux de construction à Francfort. Selon Reuters, les travaux en construction seraient ceux d'une ligne ferroviaire.

Annulations et retards jusqu'à ce soir

La compagnie allemande indique que cette panne « entraîne des retards et des annulations de vols » sans donner plus de détails sur l'ampleur des perturbations, si ce n'est qu'elles devraient se prolonger cet après-midi. « Les opérations aériennes devraient se stabiliser en début de soirée », a-t-elle ainsi indiqué. Selon l'AFP, un porte-parole de Lufthansa a déclaré ce matin « n'avoir encore d'indication sur la nature et le nombre de ces perturbations », ajoutant également ignorer si Lufthansa était le seul transporteur affecté.

Depuis, la compagnie a indiqué sur son site Internet que « les passagers doivent s'attendre à des perturbations dans le programme des vols et pendant le processus d'enregistrement ». Elle demande également « aux passagers concernés de vérifier le statut de leur vol sur l'application ou le site internet de la compagnie avant d'arriver à l'aéroport ». Elle indique enfin que « les passagers des vols intérieurs peuvent se reporter sur la Deutsche Bahn jusqu'à dimanche ».

De son côté, l'aéroport de Francfort a déclaré à l'AFP que les atterrissages étaient quasiment entièrement suspendus et que pendant toute une partie de la matinée, « aucun atterrissage n'a été opéré sur l'aéroport de Francfort ». Seuls « certains avions peuvent actuellement de nouveau atterrir, de façon isolée ».