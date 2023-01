Tous les vols cloués au sol aux Etats-Unis : pas de signe d'une cyberattaque « pour le moment », dit Washington

Coup dur pour les compagnies aériennes et les passagers. Ce mercredi, l'agence américaine de l'aviation (FAA) a ordonné l'interruption de l'ensemble des vols au départ des Etats-Unis jusqu'à 14H00 GMT, soit 9H00, heure de de la côte est (15H00 à Paris).

« La FAA a ordonné aux compagnies aériennes d'interrompre tous les départs intérieurs jusqu'à 09H00 EST (14H00 GMT, ndlr) pour permettre à l'agence de confirmer l'intégrité des informations de vol et de sécurité », indique-t-elle dans un communiqué. Elle avait précédemment dit « continuer de travailler à la restauration complète de son système d'information aux missions aériennes à la suite d'une panne ». « Bien que certaines fonctions commencent à revenir en ligne, les opérations du système aérien national restent limitées », a-t-elle ajouté.

Une panne des systèmes de transmission des informations aux navigants aériens

Cette décision s'explique par la nécessité de réparer une panne affectant ses systèmes. La Notice To Air Missions System (NOTAM), système affecté par la panne, permet de transmettre des informations aux navigants aériens concernant des risques, des évolutions dans les aéroports et d'autres renseignements cruciaux. La FAA a déclaré que le fonctionnement de la NOTAM était « altéré ». Le ministre américain des Transports, Pete Buttigieg, a, lui, déclaré sur Twitter qu'il était « en contact avec la FAA » concernant « cette panne affectant un système clé pour fournir des informations de sécurité aux pilotes ». « La FAA s'efforce de résoudre ce problème rapidement et en toute sécurité afin que le trafic aérien puisse reprendre ses opérations normales, et continuera à fournir des mises à jour », a ajouté le ministre.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a indiqué dans la foulée qu'il n'y avait « pas de signe » d'une cyberattaque « pour le moment ». Le président Joe Biden a toutefois « demandé au ministère des Transports de mener une pleine enquête sur les causes » de l'incident, a-t-elle précisé.

Au moins 3.578 vols retardés

Il y avait au moins 3.578 vols retardés aux Etats-Unis à 08H00 (14H00 heure de Paris) sur la côte est du pays, selon le site de suivi des vols Flight Aware. Le nombre de retards liés à la panne n'était toutefois pas clair. Plusieurs aéroports d'Amérique du Nord (Ottawa, Baltimore, Austin) ont, en effet, averti que des retards étaient à prévoir et demandé aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.

La compagnie américaine United Airlines a de son côté confirmé, dans un communiqué obtenu par l'AFP, avoir « temporairement retardé tous les vols intérieurs » en raison de la panne. « Nous surveillons de près la situation et travaillons avec la FAA pour minimiser les perturbations pour les clients », a pour sa part assuré American Airlines dans un communiqué séparé.

(Avec AFP)