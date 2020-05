Orly : après les compagnies, les assistants en escale demandent aussi une réouverture fin juin

Après les compagnies aériennes, les assistants en escale (qui effectuent les services au sol des transporteurs aériens dans les aéroports) montent eux aussi au créneau pour demander une réouverture de l'aéroport d'Orly avant l'été, alors qu'ADP, le gestionnaire des aéroports parisiens, envisage une réouverture cet automne, en raison de la faiblesse prévue du trafic. Ce qui pousserait les compagnies aériennes basées à Orly à transférer leurs vols à Roissy.

"Les surcoûts pour tous les opérateurs d'Orly d'un transfert vers Paris Charles de Gaulle limiteraient d'autant leur activité et augmenteraient le prix des billets d'avion, avec un impact direct sur le maintien de l'emploi dans le Val de Marne, et interdiraient aussi à de nombreuses familles de revoir leurs proches hors de France, avec la raréfaction des vols et la hausse du prix des billets", explique la Chambre Syndicale et l'Assistance en Escale (CSAE), qui demande la "réouverture d'Orly au plus tard fin juin".