Premières pistes pour la réouverture de l'aéroport d'Orly

Quand Orly va-t-il rouvrir? Quand l'aéroport du sud parisien, suspendu au transport aérien commercial depuis le 31 mars, va-t-il reprendre une activité commerciale?

Si jusqu'ici, aucune date de réouverture n'avait été évoquée, la direction d'ADP commence à donner quelques pistes. Plusieurs compagnies comme Transavia, Air France, Corsair, Air Caraïbes ont en effet l'intention de reprendre de manière progressive leurs vols en juin au départ d'Orly. Parmi elles, Corsair est la plus précise. La compagnie française a communiqué la date du 12 juin. Pour autant, cette date n'est pas, pour l'heure, dans le calendrier d'ADP, le gestionnaire des aéroports parisiens. Elle n'est pas non plus à des années lumières.

"Sur la base des échanges que nous menons avec plusieurs compagnies, les hypothèses convergent, pour l'heure, pour une réouverture d'Orly entre mi et fin juin, voire début juillet au plus tôt", indique à La Tribune Régis Lacote, directeur de l'aéroport d'Orly.

Bref, ces propos coupent court à ceux qui ne prévoyaient pas une réouverture d'Orly avant septembre au motif que le faible dynamisme du trafic attendu au moment de la reprise du trafic aérien ne justifiait pas forcément...