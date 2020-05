Les PDG d'Air Caraïbes, Corsair, Transavia... demandent la réouverture d’Orly le 26 juin

"Nous sommes des compagnies basées à Orly, signataires de ce courrier, dont une partie significative de l'exploitation, sinon complète, est réalisée sur l'aéroport d'Orly. Nous y employons notre personnel, mais aussi celui de nos partenaires sous-traitants dans les domaines de l 'assistance au sol, du catering et la maintenance et de toutes les activités connexes s'y rattachant.

La crise du Coronavirus nous a déjà durement touchés, la plupart d'entre nous ayant simplement cessé leur activité à la suite de l'arrêté du 31 mars. Elle a affecté nos clients avec encore plus de sévérité.

Nous sommes aussi des entrepreneurs citoyens et nous comprenons parfaitement les raisons pour lesquelles les Autorités ont été amenées à prendre des décisions de confinement des populations, avec les lourdes conséquences économiques, sociétales et sociales que cela entraine.

Aujourd'hui ces Autorités travaillent au « déconfinement » à partir du 11 mai, soit la semaine prochaine.

Plus que les décisions prises et les calendriers qui en découlent, ce sont la mise à dispositiond'informations plus ou moins fiables, parfois même contradictoires, et l'incertitude sur les contraintes opérationnelles qui nous empêchent, plus que tout, de préparer nos plans de relance commerciaux et sociaux, que le Gouvernement appelle pourtant de ses vœux.

Dans ce contexte, lors d'une conférence téléphonique tenue avec ADP sur le sujet d'Orly, il nous a été indiqué que :

- Les informations de presse, en date du dimanche 3 mai, concernant le maintien de lafermeture de l'aéroport d'Orly jusqu'à l'automne 2020 n'étaient ni officielles, ni confirmées,

- Cependant, l'aéroport resterait fermé jusqu'à fin juin sans donner une date précise pour sa réouverture.

- De nouvelles analyses de la situation seraient faites fin mai.

Cette situation n'est pas tenable, ni pour nos clients d'abord, ni pour nos personnels, ni pour la survie de nos compagnies.

Dans ces conditions nous appelons à une réouverture de l'aéroport d'Orly pour le vendredi 26 juin.

Nous estimons que cela peut se faire :

➢ D'une façon mesurée et responsable,

➢ En permettant à tous de prendre les dispositions synchronisées, au bénéfice de nos clients, dans le calme et la sérénité et non pas dans le désordre et la précipitation,

➢ En organisant avec pragmatisme la mise en œuvre des mesures sanitaires nécessaires pour tous, qui devront être communiquées à l'ensemble des acteurs dans les meilleurs délais,

➢ En acceptant aussi bien entendu que cette date puisse être remise en cause, par exemple à la mi-juin en cas de nouvelle aggravation de la situation sanitaire. La sortie de crise demandera beaucoup de réalisme : c'est ce que nous demandons dans ce courrier des Présidents signataires ci-dessous.

Air Caraibes (Marc Rochet), Air Corsica (Luc Bereni), Amelia (Alain Regourd), Chalair (Alain Battisti), Corsair (Pascal de Izaguirre), Frenchbee (Muriel Assouline)

La Compagnie (Christian Vernet, Level (Jean François Morin), Transavia (Nathalie Stubler)