Corsair veut redémarrer le 12 juin (sans ses Boeing 747) , mais Orly sera-t-il ouvert ?

Cloués au sol comme l'ensemble de la flotte depuis fin mars, les Boeing 747 de Corsair ne revoleront plus. Espérée le 12 juin, la reprise des vols de la compagnie française vers les Antilles françaises et la Réunion se fera uniquement avec les cinq Airbus A330 de la compagnie. Alors qu'ils devaient initialement sortir de la flotte d'ici à avril 2021, les trois B747 resteront quant à eux sur le tarmac et seront vendus. La compagnie l'a indiqué vendredi à La Tribune, en précisant avoir déjà des "offres intéressantes". La crise du Covid-19 a précipité leur sortie.

Rationalisation de la flotte

Malgré un coût au siège très performant avec un prix du pétrole extrêmement bas comme c'est le cas aujoud'hui, ces très gros-porteurs d'une capacité de 533 sièges ne sont pas adaptés à une demande qui s'annonce poussive pendant de nombreux mois. Leur sortie permettra enfin à Corsair de rationaliser sa flotte, et par conséquent de générer des diminutions de coûts et des synergies considérables, tout en améliorant son exploitation. En septembre dernier, Pascal de Izaguirre, le PDG de la compagnie, avait en effet estimé les gains d'une flotte tout Airbus à « plusieurs dizaines de millions d'euros...