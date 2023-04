Pourquoi Burban Palettes se lance dans les chaudières biomasse

Burban Palettes, dont le siège est situé à Ormes dans l'agglomération orléanaise, veut ajouter une nouvelle corde à son arc dès cette année. Parmi les premiers groupes indépendants sur le créneau de la collecte et le reconditionnement des palettes usagées, il consulte actuellement des partenaires pour lancer une activité de mini-centrales électriques alimentées avec les résidus de bois broyés. Outre un fabricant basé en Pologne, le groupe loirétain est aussi en discussion avec la société Mini Green Power basée à Hyères dans le Var. « Dans un contexte de fort renchérissement des prix de l'énergie, la solution de la biomasse est non seulement plus écologique que le gaz notamment, assure Didier Burban, PDG fondateur de Burban Palettes. Mais encore, elle devient rentable pour les entreprises. D'un coût moyen compris entre un et deux millions d'euros, une petite chaudière produisant entre 500.000 KWh (kilowattheure) et 1 MWh (mégawattheure) s'amortit en sept ans ».

Le premier secteur ciblé par le groupe est l'agroalimentaire, notamment les sociétés utilisant le procédé de la pasteurisation dans leur production, ainsi que les conserveries. Dans un second temps, Burban Palettes compte prospecter les principaux acteurs de la cosmétique et de la pharmacie. Ces autres filières industrielles majeures de la région Centre-Val de Loire représentent plusieurs dizaines d'entreprises sur le territoire, notamment dans le Loiret et en Eure-et-Loir.

Burban Palettes incinère déjà 5% des quelque 35.000 tonnes de bois recyclés annuellement, produisant de la chaleur en cogénération à destination notamment du chauffage urbain d'Orléans. Une partie des déchets de bois sert également à la fabrication de panneaux agglomérés chez plusieurs clients, dont la filiale française du groupe Swiss Krono, basée à Sully-sur-Loire également dans le Loiret. Grâce à sa future diversification, le tonnage de déchets incinérés pourrait doubler d'ici trois ans. Burban compte par ce biais à la fois booster ses recettes et optimiser ses entrepôts de stockage.

Deux entreprises agroalimentaires locales auraient déjà donné leur accord de principe pour acquérir une mini-centrale électrique. Leur mise en fonction opérationnelle est prévue courant 2024. Fondée en 1989, Burban Palettes opère 25 sites dans l'Hexagone et a recyclé 12 millions de palettes en 2022. La société, qui emploie 650 salariés, a réalisé 130 millions d'euros l'année dernière.

Croissance externe

Dans un contexte fortement concurrentiel, où opèrent environ 650 acteurs de toutes tailles, Burban s'est hissé en 34 ans dans le Top 5 des acteurs de la fabrication, du reconditionnement et du recyclage de palettes en bois. Des poids lourds comme Piveteau Bois en Vendée et Archimbaud dans les Deux Sèvres lui disputent le leadership. Le secteur d'activité a connu une croissance soutenue en 2022 du fait du redémarrage de l'économie mondiale après deux ans de crise sanitaire du Covid 19. A la clé, une demande de palettes en forte hausse notamment chez les logisticiens mais aussi les entreprises elles-mêmes. Résultat, Burban a connu une hausse de 20% de son chiffre d'affaires l'année dernière. A l'inverse, le dirigeant de la société anticipe une stabilisation voire une diminution des volumes traités en 2023. Afin de poursuivre malgré tout sa croissance, Burban Palettes est en cours de rachat d'un petit concurrent à Lens dans le Pas de Calais. La société orléanaise a aussi dans le viseur en 2024 deux autres acteurs en Gironde et dans la Sarthe. Via ces deux opérations de croissance externe, Burban compte ajouter 20 millions d'euros de recettes supplémentaires et atteindre un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros d'ici fin 2024.