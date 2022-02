Malgré une forte reprise, les patrons bretons envisagent une hausse du prix de leurs produits

Les chefs d’entreprise bretons confirment la reprise économique du second semestre 2021 à un niveau d’avant-crise sanitaire. Ils s’inquiètent néanmoins des conséquences sur le début 2022 des difficultés d’approvisionnement, du coût des matières premières et de l’énergie et de la pénurie de main d’œuvre. Face à la hausse des charges et aux incertitudes, sept entreprises sur dix envisagent de répercuter leurs coûts de production sur les prix publics.