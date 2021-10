Automobile : à Vézin-le-Coquet, NW Groupe recharge (à toute allure) les batteries des convertis à l’électrique

Les ventes de véhicules électriques augmentent en France, encouragées par le maintien de la prime de 6.000 euros pour un particulier qui achète ce type de voiture. Pour le convaincre, encore faut-il que le maillage territorial en bornes de recharge électrique soit efficace.

C'est là qu'intervient NW Groupe, qui confirme son ambition d'être un précurseur de la conversion à la voiture électrique et un maillon fort de la transition énergétique en France.

Objectif: un réseau de 600 bornes de recharge ultra-rapide (10-20 min)

L'entreprise parisienne spécialisée dans la production et le stockage d'énergie, a inauguré vendredi à Vézin-le-Coquet, au Nord-ouest de Rennes (Ille-et-Vilaine), en présence de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, sa première station de recharge ultra-rapide IECharge destinée aux véhicules électriques.

Première installation d'un réseau national baptisé IECharge, qui devrait compter 600 bornes de recharge électrique dans les 24 prochains mois, cette station permet de recharger la batterie d'un véhicule électrique (voiture, bus voire camion) entre dix et vingt minutes.

Pour une puissance jusqu'à 320 kilowatts, l'autonomie affichée est de 300 kilomètres pour un prix qui s'établit à 30 centimes d'euros par kWh distribué.

L'énergie disponible est stockée dans des batteries par la JBox, une unité compacte de stockage d'électricité qui évite le risque de surcharge du réseau public.

Innovation à 700.000 euros par unité

« Après avoir lancé la première phase de son projet de stockage d'électricité avec la JBox, NW Groupe enclenche la phase deux en lançant l'IECharge » a annoncé Jean-Christophe Kerdelhué, président de NW Groupe, dont la démarche est parrainée par Jean-Louis Borloo, président de la Fondation Énergies pour le Monde.

« Ce hub de recharge ultra-rapide de véhicule électrique, directement relié à l'installation de stockage JBox, permettra d'éviter de déstabiliser le réseau électrique lors de la recharge à haute puissance et facilitera son déploiement sur tout le territoire français. »

NW Groupe revendique une démarche en faveur de la transition énergétique fondée sur l'innovation. La JBox fait l'objet de deux brevets déposés en 2019. Via un raccordement unique, le dispositif associe une batterie d'un mégawatt.

Pour l'instant, 150 JBox, dont le coût unitaire s'élève à 200.000 euros, sont implantées en France, mais l'objectif de NW Groupe est d'atteindre les 275 à la fin de 2022 et les 700 en 2025. L'installation d'une station de recharge IECharge représente un investissement supplémentaire de 500.000 euros. Le dispositif complet se chiffre donc à 700.000 euros au total.

Pour financer et développer son modèle, NW Groupe a levé 35 millions d'euros l'an passé en ouvrant 25% de son capital.

Zones péri-urbaines et rurales, enjeu du déploiement de l'ultra-rapide

La stratégie de développement des stations IECharge vise plus particulièrement les zones péri-urbaines et rurales, souvent moins équipées en système de recharge électrique, avec à terme l'objectif de constituer un maillage territorial fort et décentralisé.

En matière de stations de recharge, la Bretagne fait plutôt office de bonne élève. Avec 1.909 points publics et privés, accessibles à la date de mai 2021, dont 1.579 bornes accélérées, elle affiche un des meilleurs ratios avec 1 point de recharge pour 8,6 véhicules 100% électrique. Pour autant, outre le renforcement de l'offre dans les zones en tension et les très petites communes, un des enjeux de la région porte sur l'installation de bornes ultra-rapides.

Un contrat avec la Bretagne, un appel d'offres remporté en Italie...

C'est pour cela que le Conseil régional participe au développement de NW Groupe en Bretagne en finançant 9 premières installations.

« Grâce à la labellisation de l'association Smile, la Région Bretagne m'a fait confiance en subventionnant l'installation de neuf JBox sur son territoire, c'est pourquoi j'inaugure la première IECharge en Bretagne », a précisé Jean-Christophe Kerdelhué vendredi matin.

Au-delà du territoire français, NW Groupe souhaite étendre sa solution à l'Europe et à l'international et déployer 450 stations à l'horizon 2025. L'entreprise vient de remporter un appel d'offres en Italie et discute avec d'autres pays dont l'Espagne et la Finlande.

Le projet IECharge est aussi labellisé par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard.