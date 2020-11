Fiscalité verte : un nouvel outil pour accélérer la transition écologique des territoires

Telle dépense favorise-t-elle la lutte contre le dérèglement climatique ou va-t-elle justement à son encontre ? La réponse à cette question n'est pas toujours si évidente. Pour agir en toute connaissance de cause et connaître l'impact de leur budget sur le climat, les élus locaux disposent désormais d'un nouvel outil. L'Institut de l'économie pour le climat (I4CE) a présenté cette semaine une méthodologie ad hoc permettant d'évaluer l'impact climatique des dépenses d'une collectivité locale.

Celle-ci a été expérimentée par les métropoles de Lille, Lyon et Strasbourg et les villes de Lille et Paris, qui ont étudié leur compte administratif 2019 sous ce nouveau prisme. Toutes entendent se livrer à cet exercice pour la constitution de leur prochain budget. Objectif : en faire un véritable outil d'aide à la décision pour accélérer la transition écologique des territoires.

Analyser, ligne par ligne, toutes les dépenses