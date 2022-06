PODCAST "Le vrai rôle de l'entrepreneur est de résoudre les problèmes" Frédéric Mazzella (Blablacar)

En plein confinement, le tournage s'était réalisé à distance. L'occasion pour nous de faire la connaissance imprévue de son fils, fan d'Asterix, de découvrir ses talents de musicien. Et surtout de découvrir les coulisses de son aventure.

Aujourd'hui aux côtés de mes compères Olivier Mathiot et Valérie Spies, on le retrouve non pas pour une redit mais pour un hors-série à l'occasion de la sortie de son livre "Mission Blablacar". Et pour cet hors-série on a une promesse : celle d'aller chercher des conseils ultra-actionnables pour vos business.