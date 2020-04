Opel Corsa : quand une allemande tire le meilleur de l'automobile française

Le "plan produit" sous l'ère PSA accélère chez Opel... Alors évidemment, il faut au moins quatre ans pour développer un produit, et le groupe français n'a racheté la marque allemande qu'en 2017 seulement. Mais la nouvelle Corsa, elle, avait anticipé et avait été développée dans le cadre d'un partenariat signé entre General Motors, ancien propriétaire de la marque, et PSA. C'est pourquoi elle a pu bénéficier dès le départ de la plateforme CMP développée par le groupe français... Si bien que les critiques ont d'ores et déjà fusé sur la nouvelle citadine allemande : "une Peugeot 208 bis".

Une vraie personnalité

Il faut dire que les deux marques ont calqué le tempo des deux lancements. Sortie en 2019, la nouvelle Corsa n'a néanmoins pas été jusqu'à remporter le prix de la voiture de l'année, contrairement à sa cousine tricolore. Car s'il est vrai que les deux silhouettes se ressemblent, les deux citadines ont su préserver leur personnalité.

Sur la silhouette, difficile de ne pas reconnaître la patte PSA. Mais ce que nous préférons retenir c'est que la nouvelle Corsa gagne en style par rapport à la génération précédente. Des lignes plus dynamiques, des proportions plus équilibrées, une signature lumineuse moderne... Finalement, il y a moins à voir entre une 208 et une Corsa, qu'entre une Seat Ibiza et une Volkswagen Polo.

A l'intérieur, la petite allemande réalise également un saut qualitatif. Moins de "plastoques", plus de technologies, une planche de bord et une console centrale bien mieux dessinée, avec des assistants de conduite mieux articulés et une ergonomie plus appréciable.

Les moteurs PSA en renforts

La Corsa se veut-elle plus accessible qu'une 208 ? Sûrement! Mais elle n'en reste pas moins de très bonne facture, et côté motorisation, elle profite là encore... de la gamme PSA. Les BlueHDI et Puretechs garnissent la palette de motorisations disponibles, assorties des excellentes boites automatiques EAT8. La nouvelle Corsa gagne en dynamique de conduite. Les boîtes de vitesse sont nettement plus fluides dans les passages de rapport, ou mieux pilotées dans les versions manuelles. En revanche, le châssis est plus ferme que dans son équivalente Peugeot, pour plus de dynamisme grâce à un bon couple moteur à déjà 205 Nm pour le moteur essence 100 chevaux, et même 250 sur le diesel de 100 chevaux.

Avec sa nouvelle Corsa, Opel donne le ton: elle a entrepris une refondation de sa gamme avec des modèles mieux finis et des motorisations de meilleure qualité. Avec l'intégration dans le groupe PSA, cette démarche promet de s'accélérer. Ainsi, la Corsa se repositionne sur le segment des citadines avec de nouvelles ambitions, et de bons arguments. Elle assume sa parenté avec la 208 mais a su se forger sa propre personnalité. D'ailleurs, à 14.000 euros le prix d'appel, elle reste 1.500 euros moins chère. Elle se situe néanmoins directement sur le même créneau tarifaire que la leader du marché, la Renault Clio. De l'ambition on vous dit...