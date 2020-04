Coronavirus : n’imaginons plus le futur avec les lunettes du passé

Le redémarrage de l'économie mondiale brasse des intérêts gigantesques, les secteurs sinistrés représentant près de 90% de l'activité, et la crise actuelle n'épargnant de manière partielle que l'agroalimentaire et ses circuits de distribution, les télécoms, le commerce en ligne, ou encore les assureurs. Il n'est donc pas surprenant que le débat soit focalisé sur la « reprise » de l'économie mondiale, car la plupart des acteurs estiment son redémarrage absolument indispensable pour ne pas assister à l'effondrement du monde contemporain. De manière synthétique, le débat est donc concentré sur le « quand ? » et le « comment ? » mais globalement, personne ne remet en doute le fait qu'il faille que l'économie redémarre. Et pourtant, ne devrait-on pas se poser la question de ce que nous ferions si la machine n'arrivait pas à se remettre en route ?

La fin des brevets ?

Certaines voix de tout premier plan alertent sur les changements profonds qui résulteront de la crise. Parmi elles, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz qui adresse un avertissement sans équivoque sur les dangers énormes de la poursuite de systèmes de protection de la propriété intellectuelle tels que nous les...