Sur les sujets régaliens, Macron s’inspire de Chevènement

Ceux qui pensaient qu'Emmanuel Macron n'était qu'un libéral pur sucre, ou un « social-libéral » ou même un « progressiste », façon Justin Trudeau ou Barack Obama, en sont pour leurs frais. Car depuis la rentrée, le chef de l'État ne cesse d'en appeler à la République et à la fermeté sur les sujets dits régaliens, immigration et sécurité en tête. Certains commentateurs annoncent son « virage » dans ces domaines, quand les communicants préfèrent louer le début de « l'acte II » du quinquennat. En apparence, le changement de ton est perceptible.

Lors de la campagne présidentielle, le candidat Macron n'avait-il pas promu la « bienveillance » en politique et salué la politique migratoire d'Angela Merkel ? Quelques mois plus tôt, n'avait-il pas jusqu'à laisser dire, par l'intermédiaire d'échos dans la presse, qu'il était réticent au projet de déchéance de nationalité du président d'alors, François Hollande ? C'était l'époque de sa guerre fratricide contre Manuel Valls, son plus sérieux concurrent dans le vieux PS.

Et face à un Premier ministre qui assumait alors un ton martial, et se référait constamment au « Tigre », Georges Clemenceau, Emmanuel Macron optait pour l'originalité, en...