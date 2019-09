La popularité de Macron au plus haut depuis juillet 2018

La popularité d'Emmanuel Macron retrouve des couleurs. Selon le dernier baromètre réalisé par BVA pour La Tribune, Orange et RTL, la part des Français ayant une opinion favorable à l'égard du président de La République a progressé de trois points entre août et septembre, passant de 34 à 37%. À l'opposé, la proportion des répondants ayant une opinion négative a baissé de trois points pour passer de 66 à 63%. Après s'être stabilisée au cours de l'été, la courbe de popularité du chef de l'État a atteint un point haut inédit depuis juillet 2018. En dépit de la multiplication des mouvements de grève chez les urgentistes, dans les transports ou chez les professions libérales, les opinions favorables au couple de l'exécutif résistent.

Remontée chez les professions intermédiaires

Dans le détail, si le locataire de l'Élysée confirme son assise chez les retraités (44% ; -1 point) et surtout les cadres (59% ; +1 point), il réalise une remontée notable chez les sympathisants du parti socialiste (42% ; +14 points), les professions intermédiaires (38% ; 7 points) et chez les jeunes (33% ; 5 points). Les partisans socialistes sont désormais plus nombreux en proportion que les proches Les Républicains à exprimer une opinion positive de l'ancien ministre de l'Économie. Sur l'ensemble des couleurs politiques testées par l'organisme de sondage, il perd du terrain uniquement chez les sympathisants du Rassemblement national (+4 points) où il collecte 89% d'opinions négatives.

De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe voit également sa cote de popularité remonter. Désormais, 41% des personnes interrogées ont une opinion positive à l'égard du chef du gouvernement. Il gagne trois points depuis l'enquête du mois d'août. À l'inverse, la part des opinions défavorable est passée de 62% à 58% entre août et septembre.

Une rentrée tendue pour le gouvernement

En dépit de cette progression favorable, le gouvernement pourrait à nouveau se retrouver dans l'impasse. En effet, le mouvement du personnel hospitalier, et celui plus particulièrement des urgentistes, bénéficie d'un fort appui des Français malgré les annonces de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ainsi, d'après les résultats communiqués par BVA, 88% des personnes interrogées approuvent ce mouvement, dont 60% le soutiennent tout à fait. Les récentes mobilisations des professions libérales contre la réforme des retraites (avocats, infirmiers, orthophonistes) ont suscité du soutien chez les répondants. 59% des personnes qui ont répondu aux questions du baromètre soutiennent ces appels à la contestation et 33% ne les approuvent pas. Enfin, la récente grève des agents de la RATP n'a pas suscité une majorité d'adhésions chez les Français. 54% des répondants désapprouvent ce mouvement et 39% le défendent.

4 Français sur 10 pensent que le mouvement des "gilets jaunes" va repartir

Interrogés sur les "gilets jaunes", les Français sont plus nombreux en proportion à penser que le mouvement va gagner en intensité (42% contre 38% lors de la dernière enquête). À l'opposé, seuls 11% des répondants pensent que la contestation va s'arrêter, soit 7 points de moins qu'il y a deux semaines.

"Pour autant, la majorité d'entre eux ne souhaite pas que le mouvement se poursuive dans les prochaines semaines (52% ; stable depuis début septembre). À l'inverse, 37% d'entre eux veulent que le mouvement continue (-2 points depuis septembre); un souhait plus marqué chez ceux qui ont porté le mouvement à l'origine comme les employés et ouvriers (48%), les personnes qui vivent en zone rurale (45%), les sympathisants de gauche (47%) ou ceux du Rassemblement national (60%)" expliquent les auteurs de l'enquête.

Nicolas Hulot, indétrônable

Au classement des personnalités les plus influentes dans la vie politique française, Nicolas Hulot figure toujours sur la première marche du podium avec 41% d'opinions favorables (+1 point par rapport à la dernière enquête). Arrivent loin derrière Marine Le Pen (29% ; +2 points) et Xavier Bertrand (28% ; +3 points) qui vient de faire sa rentrée politique sur la nouvelle émission de France 2 "Vous avez la parole". Dans le fond du classement, figurent le secrétaire du parti communiste français et député du Nord Fabien Roussel (5%) et le candidat aux municipales de Paris Gaspard Gantzer (6%).

Au niveau des forces politiques, les sympathisants du parti socialiste soutiennent d'abord Martine Aubry (59%), François Hollande (54%) et Ségolène Royal (52%). Chez les sympathisants de gauche, c'est Nicolas Hulot (55%) qui domine le classement . Il est suivi de l'ancienne Garde des Sceaux, Christiane Taubira (44%) et Jean-Luc Mélenchon (44%). Sur l'aile droite, c'est Nicolas Sarkozy qui occupe la première place. 66% des sympathisants de la droite et Les Républicains soutiennent l'ancien président de la République. Viennent ensuite Valérie Pécresse (57%) et François Baroin (54%).

À la République en Marche, c'est le ministre de l'Economie Bruno Le Maire (61%) qui est sur la première marche du podium. Il est suivi de Jean-Michel Blanquer (51%) et Jean-Yves Le Drian (50%). En revanche, Nicolas Sarkozy figure en bas de tableau chez le parti majoritaire avec 37% de soutiens. Au Rassemblement national, c'est Marine Le Pen qui figure largement en tête (91%). Elle est suivie de Marion Maréchal (67%) et de Jordan Bardella (34%).

Europe Ecologie-Les Verts, parti le plus populaire

Sur l'ensemble des partis politiques français, le parti Europe Ecologie-Les Verts arrive en tête avec 54% d'opinions favorables. Le parti emmené par le secrétaire national et député européen David Cormand espère faire une percée lors des élections municipales en 2020. Viennent ensuite la République en Marche (34%) et le Rassemblement national (29%) qui gagne légèrement du terrain depuis le début de l'année. La République en marche n'arrive pas à récupérer les 20 points perdus depuis l'élection présidentielle de 2017.

(*) Méthode : Sondage BVA-La Tribune réalisé du 5 au 6 septembre 2019 par Internet auprès d'un échantillon de 1.000 Français âgés de 18 ans et plus et représentatif de la population française.