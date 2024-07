Baisser la dépense publique, c'est possible  !

La Cour des comptes vient d'émettre une énième alerte sur la situation de nos finances publiques, au moment même où la procédure européenne pour déficit excessif est officiellement enclenchée contre la France. Son premier président, Pierre Moscovici, n'exclut pas a priori de nouvelles hausses d'impôts. Mais n'est-ce pas là, dans une discipline où nous sommes les champions olympiques avant même que les épreuves n'aient commencé, une solution de facilité, éculée et improductive, car pesant sur la création de richesses ? Pourquoi ne pas innover, en faisant ce que toutes les nations les plus compétitives ont fait : baisser la dépense publique.

Bien entendu, l'idéal serait d'engager de véritables réformes structurelles (assurance-chômage, introduction d'une dose de capitalisation pour les retraites, statut de la fonction publique, règle d'or budgétaire, etc.). Autant de réformes qui requièrent du courage, mais aussi une majorité forte - et que condamne donc la période et la situation politique actuelles. Dans l'attente de jours meilleurs et d'un Parlement plus serein, beaucoup de choses pourraient être faites néanmoins.

En commençant par le plus facile : les dépenses ministérielles dites « protocolaires » (frais de déplacement et de réception, campagnes de communication, relations publiques, etc.) pourraient ainsi être divisées par deux, générant immédiatement plus de 700 millions d'euros d'économies pérennes.

Une deuxième piste d'économies consisterait à ne pas indexer sur l'inflation l'ensemble des prestations qui, en principe, le sont chaque année (à commencer par les pensions de retraite, dont le gel exceptionnel se justifierait autant par un impératif budgétaire que par un motif d'équité intergénérationnelle). Au-delà des seules pensions de retraite, une « année blanche » généralisée dégagerait plusieurs milliards d'euros d'économies budgétaires dès 2025.

Troisième piste envisageable : la mise en œuvre d'une authentique « chasse aux économies » au sein de l'ensemble des administrations publiques. Les ministres seuls ne suffisent pas à traquer tous les gisements d'économies. On pourrait intéresser les responsables de programmes placés sous l'autorité des ministres par le biais d'une « prime d'économies », plafonnée, mais suffisamment élevée pour inciter à la saine gestion budgétaire. Cette prime serait déclenchée sur la base des propositions d'économies formulées, retenues par le ministre et pérennes dans le temps. « Les petits ruisseaux font les grandes rivières », dit le vieil adage. Si les grandes réformes sont nécessaires pour rétablir durablement les comptes publics, il est non moins indispensable d'inculquer dès maintenant une culture de la rigueur dans la gestion des deniers publics, de façon à réaliser des économies partout où cela est possible.

Enfin, quatrième proposition : renouer avec la règle, en vigueur sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, consistant à ne remplacer qu'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Seuls les périmètres concernés par les lois de programmation déjà votées seraient sanctuarisés.

L'ensemble de ces mesures nous placerait aussitôt sur une trajectoire plus vertueuse de nos finances publiques. Certains diront qu'à court terme, elles auraient un effet récessif et entraîneraient une contraction du PIB. Ma conviction, c'est qu'à long terme elles seraient très bénéfiques à notre économie et à la société tout entière. Ayons le courage de faire primer le temps long sur le court-termisme. Comme disait le célèbre économiste Frédéric Bastiat :