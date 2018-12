Comment retisser la cohésion sociale ?

Deux jours après « l'acte IV » des Gilets jaunes, le président de la République Emmanuel Macron s'est adressé lundi soir aux Français dans l'espoir d'une sortie de crise par le dialogue. Un mea culpa qui semblait indispensable pour calmer les tensions et sortir enfin d'une situation de malaise entre le gouvernement et une partie de la société. Parmi les annonces faites : la hausse de 100 euros de la rémunération nette mensuelle d'un salarié au SMIC, la défiscalisation des heures supplémentaires, l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités dont la pension est inférieure à 2000 euros, et l'annulation de ce qui fut le point de départ du mécontentement des Gilets jaunes : la hausse des prix de l'essence. Le Premier ministre est appelé à détailler ces décisions ce mardi 11 décembre devant les députés. Suffiront-elles à réconcilier les Français avec leur gouvernement ?

On en parle avec Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens (think tank libéral), la sociologue Dominique Méda, et le directeur général du think tank Terra Nova, Thierry Pech.