Dépassons le mirage de l'ESG pour financer l'impact

L'ESG est un nouvel eldorado pour la finance, avec 35 000 milliards de dollars sous gestion et une estimation de 50 000 milliards en 2050*. Pourtant ces milliards investis n'ont en réalité que marginalement contribué à la résolution de nos grands défis sociétaux : baisse des émissions CO2, lutte contre l'exclusion, optimisation de l'utilisation des ressources, transition radicale des secteurs consommateurs de ressources, préservation du capital naturel.

En finançant massivement l'ESG, les investisseurs ne sont pas à la hauteur de l'urgence de la transition écologique et sociétale.

D'abord, reconnaissons que l'ESG a atteint ses limites et ne résoudra pas nos grands défis. Ses critères qui analysent et orientent les pratiques des sociétés sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ne mesurent pas l'efficacité d'une solution ni l'impact réel d'un modèle économique, et permettent ainsi de se déclarer "durable" à peu de frais. Et ce avec 2 risques majeurs :

D'une part, celui qu'un reporting ESG flatteur ne cache une réalité très différente, comme en témoigne tristement le cas Orpéa, qui sous couvert d'excellente notes et de label ISR, opérait dans le mépris de la dignité humaine.

D'autre part, sur le long terme, celui d'une mauvaise orientation des investissements. L'ESG devenant le nouveau faire-valoir des investisseurs, ceux-ci orientent leurs capitaux vers les entreprises mettant en avant leurs bonnes pratiques ESG, aux dépens de celles qui définissent des objectifs d'impacts réels et mesurables, c'est à dire celles qui permettront effectivement la transition vers un monde durable et viable.

De toute urgence, et massivement, les investisseurs doivent financer des entreprises dont le cœur d'activité contribue réellement à la transition sociétale et environnementale, selon quatre conditions sine qua non.

D'abord, l'exigence dans le choix des investissements : former l'équipe d'investissement aux enjeux, intégrer « en dur » la dimension d'impact dans la méthodologie et les processus de décision, renforcer les critères d'exclusion, évaluer l'intentionnalité réelle des dirigeants.

Ensuite, en parallèle des objectifs financiers, définir des objectifs d'impact - avec des indicateurs précis et quantifiés. Sous forme de business plan impact, ces indicateurs apportent la preuve de la contribution positive du modèle, et permettent de passer d'une obligation de moyens (limitation d'externalités négatives) à une obligation de résultats (contribution positive pour la société et/ou l'environnement).

Troisième condition : aligner la rémunération des investisseurs sur l'impact. De nouvelles mécaniques sont mises en place dans les fonds, notamment l'alignement de la rémunération variable des équipes (carried interest ou primes de sur-performance) avec les objectifs d'impact, garantissant un vrai équilibre dans la recherche de performance financière et d'impact.

Enfin, apporter plus que de l'argent. Comme dans la recherche de performance, les investisseurs doivent être à la fois moteurs et garants de l'impact des entreprises qu'ils financent. Ils sont les alliés des entrepreneurs pour créer une valeur durable et partagée pour l'ensemble des parties prenantes.

Nous, les investisseurs, sommes en première ligne pour impulser la transition. Ne nous réfugions pas confortablement derrière de belles notations ESG et l'assurance de « bonnes pratiques ». Être réaliste et pragmatique aujourd'hui, pour nous investisseurs, c'est être radicalement exigeant dans la recherche de l'impact comme dans la recherche de performance. N'ayons pas peur de l'être et ainsi d'agir vraiment.

*Bloomberg

Nicolas Celier et Geoffroy Bragadir, co-fondateurs Ring Capital