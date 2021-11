Et si la data révolutionnait notre lecture des territoires ?

Alors que les élections présidentielles françaises approchent, le quinquennat inattendu que nous venons de vivre a fait émerger, comme jamais sous la Vème République, le fait territorial. Qu'il s'agisse de la crise des gilets jaunes ou de la crise sanitaire, les territoires sont devenus un enjeu stratégique pour penser les politiques publiques. Cela donne une responsabilité encore plus importante aux élus locaux, qui sont, de fait, placés au cœur de l'action publique. Or, pour qu'ils aient une connaissance fine de leur territoire et soient en mesure de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause, un outil encore peu utilisé, va se révéler déterminant : l'analyse de la donnée !

En effet, seule la valorisation des données locales peut permettre la bonne gestion d'un territoire, pour mener à bien des projets ambitieux impliquant les services de la collectivité, les citoyens, les entreprises et la puissance publique. La donnée permet de créer un lieu ouvert fondé sur l'interdépendance des dimensions économiques, sociales, environnementales et culturelles qui participent à la transformation d'un territoire. Elle peut aussi véhiculer une autre vision de la ville, inédite, et créer des articulations entre différents domaines d'expertises.

Si les villes françaises ont pris conscience des possibilités ouvertes par le recueil et l'exploitation des données de leur territoire, - avec le concept de la smart city -, une gouvernance locale de la donnée doit être mise en place, pour améliorer la vie des citoyens dans le cadre d'un écosystème de données dans un climat de confiance et de transparence. La mise en place d'une gouvernance claire de la donnée à l'échelle territoriale dépend également de la construction d'une relation de confiance avec le citoyen. Révolution dans la démocratie participative, la digitalisation doit permettre de consulter les habitants en amont des projets et de les impliquer dans le processus de décision. Elle va aussi permettre d'améliorer la transparence des administrations, de faciliter le travail quotidien des agents et de favoriser l'innovation.

En suscitant un nouveau cadre partenarial avec les acteurs privés, en mesurant l'impact environnemental et sociétal des projets ou en révélant des angles morts jusque-là ignorés dans les prises de décision publique, l'analyse de la donnée va faire évoluer les stratégies territoriales. Cela demandera une transformation administrative et culturelle de nos administrations territoriales, favorisant ainsi une culture de la transversalité au sein des services des villes et des métropoles.

Cet enjeu de la donnée sanitaire, sociale, économiques et politique qui faisait l'objet d'une attention soutenue depuis plus de dix ans à l'échelle européenne et nationale revient sur le devant de la scène, car l'ouverture des données est devenue une obligation, mais également aujourd'hui une exigence démocratique.

Le fait territorial s'imposera donc demain par l'émergence de nouvelles pratiques et d'un cadre de confiance de partage de la donnée. En plus d'être d'intérêt général, la donnée doit devenir d'intérêt territorial. Comme le disait l'écrivain Denis de Rougemont : « Toute politique est autorisation de l'avenir ». Miroir du territoire, la donnée peut aussi être révélatrice des grandes tendances qu'il pourrait connaître... De quoi réconcilier temps court et temps long et inscrire le territoire dans une vraie vision d'avenir !