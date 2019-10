Extinction Rebellion : désobéir pour le climat, une stratégie efficace et légitime ?

Bloquer des centres commerciaux, des ponts, des routes, des lieux de pouvoir, voici la "rébellion internationale" non-violente imaginée par les militants écologistes d'Extinction Rebellion et initiée lundi dans 60 grandes villes du monde entier. Le but de ce mouvement lancé en octobre 2018 au Royaume-Uni ? Dénoncer l'inaction "criminelle" des gouvernements face à la crise climatique. La désobéissance civile pour défendre l'environnement est-elle devenue la seule stratégie pour se faire entendre ? On en débat dans "28 Minutes".