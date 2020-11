Feux de... Brousse : « Hold up », #balancetonvirus

Quelques millions d'américains croient dur comme fer que Donald Trump a été élu Président des États Unis, lui-même peut-être, confiné dans la Maison Blanche et conforté par ses groupies. Nombreux, de par le monde et depuis longtemps, sont convaincus que la terre est plate, 9% en France selon l'Ifop pour la fondation Jean Jaurès. Enfin, de solides fantasmes autour du nucléaire ont encore de beaux jours devant eux. Souvenons-nous du 11 septembre, entre autres...



Plus de deux millions de nos...