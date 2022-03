Gaz russe : un symptôme de plus de l'addiction de l'Europe aux énergies fossiles

Dans leur ensemble, les membres du gouvernement français le reconnaissent volontiers: la guerre déraisonnable que livre, depuis quelques jours, Vladimir Poutine à l'Ukraine, a démontré la capacité des Européens à s'unir quand la crise frappe à leurs frontières. En prenant des sanctions économiques et financières jamais vues auparavant, Bruxelles s'est imposée, d'une seule et même voix, pour contrer l'avancée de l'autoritarisme russe, qui ne s'attendait vraisemblablement pas à trouver sur son chemin une Europe aussi unifiée.

Celle-ci peut, et doit à présent aller encore plus loin. Car il n'a échappé à personne que la crise en Ukraine - et les réponses de l'Union européenne (UE) à l'encontre de Moscou - pourrait mener à une interruption des livraisons de gaz naturel en provenance de la Russie, aujourd'hui le premier fournisseur de l'Europe, avec 160 milliards de mètres cubes d'hydrocarbures par an (plus de 40 % des importations européennes dans le secteur). Le moment est donc venu, pour Bruxelles, de réfléchir à une réorientation de sa politique énergétique, qui pourrait avoir de grandes (et bénéfiques) répercussions.

Un problème moral

Des répercussions géopolitiques, tout d'abord. Comme l'a rappelé l'eurodéputée progressiste Aurore Lalucq sur Twitter : « Financer le gaz [russe], c'est financer la guerre de Poutine ». Un constat qui n'est pas sans poser un problème moral aux Européens, certains, comme l'Allemagne, dépendant plus fortement que d'autres des importations russes - 50 % du charbon allemand provient de Russie. A l'inverse, un pays comme la France, par exemple, mise avant tout sur la Norvège pour ses importations de gaz (36 %), Moscou arrivant loin derrière (17 %).

Couper les robinets de gaz russe n'aurait pas qu'un impact diplomatique. Il en va de l'intelligibilité de la ligne de conduite européenne. Puisqu'il n'y a qu'à voir la frilosité de Berlin, au moment de discuter de l'exclusion de la Russie de SWIFT (le plus grand réseau de transactions financières au monde), pour se rendre compte à quel point la dépendance de l'Europe à l'égard du gaz russe est source de paradoxe. Tandis que Bruxelles, d'un côté, insistait pour prendre des mesures fortes à l'encontre de Moscou, certains membres, l'Allemagne en tête, hésitaient sur leur teneur et ce principalement pour des raisons énergétiques.

Défense de l'autonomie énergétique du continent

A ce titre, les États membres pourraient faire un grand pas vers la transition énergétique européenne en stoppant leurs importations de gaz russe. Pour reprendre l'exemple de l'Allemagne, modèle à ne surtout pas suivre si l'on veut conduire une politique favorable à l'environnement et au climat, ses importations de charbon russe sont une véritable épine dans le pied de la transition européenne. En décidant d'arrêter le nucléaire après l'accident de Fukushima, en 2011, Berlin ouvrait en réalité grand la porte aux énergies fossiles, extrêmement polluantes, et catastrophiques pour le climat.

L'Allemagne a d'ailleurs été contrainte de repousser de 15 ans sa sortie du charbon, initialement prévue en 2023, à 2038 donc, étant donné que la houille, tout comme le gaz russe, viennent en renfort des gigantesques parcs éoliens et solaires allemands, dont l'intermittence s'avère un réel problème en cas de pics de consommation (comme en hiver). Et Robert Habeck, ministre fédéral de l'Économie et vice-chancelier, de reconnaître d'ailleurs en décembre 2021 : « Nous allons rater nos objectifs de réduction du CO2 en 2022 et 2023 ».

Une autonomie dont l'atome est une clé de voûte

Si Bruxelles veut tenir ses engagements liés à la transition énergétique européenne, elle doit clarifier son propos à l'égard du gaz russe, et l'imposer à l'ensemble de ses membres. A commencer par Berlin. L'UE doit prendre appui sur la crise énergétique qui pointe pour mettre en avant la nécessité de son autonomie stratégique en la matière. Une autonomie dont l'atome est une clé de voûte, qui possède le triple avantage d'être local, décarboné et économique, pour renverser la vapeur à tout point de vue : énergétique, financier et géopolitique.

En ce sens, on peut se féliciter des annonces faites par le président français Emmanuel Macron, qui a insisté, dans son discours de Belfort, sur la réindustrialisation de notre pays grâce aux énergies renouvelables et au nucléaire. Ce dernier s'est enfin vu attribuer une feuille de route à la hauteur du rôle qu'il a à jouer dans l'avènement d'un monde neutre en carbone, après des années d'affaiblissement et de renoncements. La transition énergétique est plus que jamais, aujourd'hui, l'axe principal de la politique européenne, qui doit se nourrir de la production d'énergie décarbonée pour faire de Bruxelles, non seulement, le leader mondial de la transition énergétique, mais également l'un des piliers de la défense du monde démocratique face à l'autoritarisme qui tente de pénétrer ses frontières à l'Est.