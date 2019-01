L’Armée française face aux hackers russes

Trois lettres, un acronyme. LIO pour " Lutte Informatique Offensive ". La France, sous l'impulsion de sa ministre des Armées Florence Parly, entame son offensive dans la cyberguerre, après l'attaque de hackers russes contre la Marine. Une cyberattaque parmi la centaine dont font l'objet les armées françaises chaque année. Le plan du gouvernement met en avant trois points : " le renseignement, la neutralisation de systèmes de commandement adverse et la désorganisation de centres de propagande ". Mais n'est-ce pas trop tard pour faire face à la puissance numérique russe ? La cybersécurité est-elle le champ de bataille de notre siècle ?

Nous en parlons avec Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité, Christine Dugoin-Clément, chercheure au think tank CAPE Europe et à Paris 1 Panthéon Sorbonne et François Delerue, chercheur en cyberdéfense et en droit international, IRSEM.