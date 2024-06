« L'Europe, le miracle de la paix », cette expression, utilisée par Pierre Pflimlin ou Simone Weil, ne parle plus à tant de gens, et particulièrement à de si nombreux jeunes. Pourtant, elle témoigne d'un événement hors du commun dans l'histoire du monde. La construction européenne, dont est issue l'Union européenne, est à tant de titres un miracle de la paix, unique dans la marche de l'univers. Dans le passé, la paix succédant à une guerre n'était que la période pendant laquelle le pays défait préparait la guerre de revanche.

Ce schéma a notamment marqué la relation entre la France et l'Allemagne. La victoire allemande de 1870-1871 marquait, sous un certain angle, la revanche sur la fin de la guerre de Trente ans, où la France, par le traité de Westphalie et les actions consécutives, avait conquis l'Alsace. Et en 1871, la France dut « payer », l'Allemagne reprit l'Alsace, mais celle-ci était alors devenue française dans l'âme. La Grande Guerre de 14-18 permit la revanche de la France, le retour de l'Alsace. « L'Allemagne paiera ! » était l'idée inspirant le traité de Versailles, ressenti comme un Diktat par les allemands. Vint l'horreur de la seconde Guerre mondiale due à la folie criminelle d'Hitler, qui remit la main sur l'Alsace. Celle-ci revint à la France en 1945.

« Plus jamais la guerre »

Au lendemain de ce conflit épouvantable, ce cycle fut aboli. « Plus jamais cela ! », « Plus jamais la guerre ! » furent les idées qui inspirèrent les pères de l'Europe, Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak, Joseph Bech, Johan Willem Beyen. Ces hommes mirent en commun les industries de guerre, celles de l'acier et du charbon, en créant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. La construction européenne était lancée et ce fut une rupture fondamentale avec le cycle guerre-paix-guerre. Ce fut le miracle de la paix.

La réconciliation franco-allemande, avec les images iconiques des couples De Gaulle-Adenauer, Giscard d'Estaing-Schmidt, Mitterrand-Kohl, s'inscrivit au cœur de ce miracle de la paix. Toutefois, celui-ci concerna aussi les autres nations entrées dans l'aventure européenne. Ce sont de vieilles nations qui se sont tant fait la guerre. Des conflits ont marqué les rapports de la France et de l'Espagne, de l'Italie et de l'Espagne, de l'Allemagne et de la Pologne, de la Suède et du Danemark, de l'Autriche et de l'Italie, de la Hongrie et de la Roumanie, et la liste est loin d'être complète. Les peuples de l'Union européenne ont mis fin à la loi du talion. Le miracle de la paix !

Le miracle de la paix doit être défendu

Ces peuples ont rejoint l'Union librement et y demeurent librement. Les empires jadis étaient construits par le glaive d'un conquérant, dans la violence s'imposant aux peuples, ou par le mariage des princes, comme cela se fit chez les Habsbourg, sans que soit sollicité l'avis des peuples. Notre Europe repose sur le libre consentement des nations qui la composent. Elle avance sur une ligne de crête entre, d'un côté, l'idéal d'une unité toujours plus profonde et, de l'autre, les intérêts de nations enracinées dans l'histoire. Ce cheminement suppose régulièrement le compromis, et celui-ci advient.

Là encore, c'est un miracle de la paix, cette paix aux fruits de laquelle les citoyens des pays fondateurs de l'Europe ont pu goûter depuis près de six décennies et qui, par des élargissements successifs, a bénéficié à l'essentiel du continent, dans un chemin de démocratie, de respect des droits humains, de prospérité. Et l'Union européenne représente un espace que tant d'hommes et de femmes venues d'autres parties de la terre aspirent à rejoindre.

L'aventure européenne, l'une des plus belles de l'histoire de l'humanité, est toujours en cours, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas à l'abri des menaces : de la guerre qui a repris sur le continent, de la volonté de dirigeants qui aspirent à reconstruire des empires par la force, de l'égoïsme national, que des partis dits populistes flattent avec l'idée de casser cette aventure. Il est bon de se souvenir que le miracle de la paix doit être défendu et consolidé. Sans cesse.