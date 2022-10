L'UE doit mettre fin à la vente des bus roulant au gaz ou au diesel dès 2027

Cet objectif est nécessaire afin d'augmenter l'offre de bus zéro émission et ainsi de répondre à la demande des villes européennes pour ce type de véhicules. Il permettra également de diminuer la pollution de l'air et de placer cette catégorie de bus dans une trajectoire de décarbonation compatible avec les objectifs climatiques européens. Pris dans leur ensemble, les bus urbains rejettent actuellement 15 millions de tonnes de CO2 en Europe chaque année(1), et dégradent fortement la qualité de l'air. Nous souhaitons donc que la Commission européenne propose que tous les nouveaux bus urbains vendus en Europe soient zéro émission à partir de 2027, c'est-à-dire électrique ou hydrogène.

Une vingtaine de grandes villes européennes parmi lesquelles Paris, Berlin, Barcelone ou encore Madrid ont d'ores et déjà promis d'acheter uniquement des bus zéro émission à partir de 2025(2). Elles rejoindront d'autres métropoles et villes - une vingtaine également - qui ont déjà cet objectif, comme Londres ou les six plus grandes agglomérations du Danemark. Des fabricants comme Daimler et MAN ont également promis que tous leurs nouveaux bus urbains seront zéro émission d'ici 2030(3).

Aujourd'hui, les ventes de ces bus progressent déjà. Ces derniers représentaient 23% des nouvelles immatriculations en 2021, contre 16% en 2020 et 12% en 2019(4). Ce rythme de croissance est une bonne nouvelle et montre qu'une transition rapide vers le zéro émission est possible.

Cependant, sans action au niveau européen, l'offre de bus propres ne suivra pas la demande. Cela risque de mettre en péril les engagements des villes et d'empêcher les citoyens européens de respirer un air plus pur. Faute de disponibilité, ou à cause de prix trop élevés, les villes seront forcées de se rabattre sur les bus utilisant des énergies fossiles. C'est pourquoi notre coalition demande à la Commission européenne de fixer dès maintenant un objectif clair et ambitieux pour que tous les nouveaux bus urbains soient zéro émission d'ici 2027.

