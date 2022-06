Les principaux enseignements des élections législatives libanaises de 2022

Le dimanche 15 mai 2022 se sont tenues les élections législatives au Liban, premier scrutin électoral depuis le début des contestations populaires, le 17 octobre 2019.

Quels sont les principaux enseignements des résultats de ces élections ? Annoncent-elles un changement important dans le pays ? Avant de tenter de répondre à ces interrogations, il est nécessaire de revenir sur quelques caractéristiques pour mieux comprendre les spécificités politiques du Liban.

Le poids du confessionnalisme et du clanisme

D'une superficie de 10 452 km2, inférieure à celle de la région Île-de-France, le Liban est une république indépendante depuis 1943. Encadré par 376 km de frontières terrestres avec la Syrie sur ses façades nord et est, ainsi que 79 km avec Israël au sud, le territoire libanais a continuellement vu son destin dépendre de ses deux voisins, et d'autres puissances étrangères.

Le système politique du Liban, où coexistent dix-sept communautés religieuses, est basé sur le confessionnalisme, conformément aux préceptes du Pacte national. Cet accord non écrit datant de 1943 indique que le président de la République doit être un chrétien maronite, le premier ministre un musulman sunnite et le chef du Parlement un musulman chiite.

Ce pacte est élargi en 1989 avec l'accord de Taëf. Marquant la fin de la guerre civile, celui-ci oblige le Parlement à être composé pour moitié de députés chrétiens, et pour l'autre moitié de députés musulmans. Les élections législatives se déroulent alors tous les quatre ans sous forme de quotas alloués proportionnellement à chacune des communautés des deux confessions, selon une loi électorale précise.

Trente ans après la fin de la guerre civile, les partis politiques traditionnels sont toujours dirigés par des personnes ayant participé à ce conflit, ou faisant partie de leurs familles. Ce partage clanique du pouvoir rend difficile tout changement politique important et accroît considérablement toute sorte de corruption dans le pays. Ainsi, les dernières élections législatives avant celles qui viennent d'avoir lieu ont été organisées en 2018 ; elles auraient dû se tenir en 2013 mais avaient été reportées durant cinq années de suite.

Les enjeux des élections législatives du 15 mai 2022

Puisqu'elles sont les premières depuis le début du mouvement contestataire en octobre 2019, ces élections étaient très attendues dans le pays. Face aux attentes suscitées ce mouvement, les principaux enjeux du scrutin se résumaient aux cinq principales interrogations suivantes :

Est-ce que le taux de participation sera-t-il plus important que lors des élections législatives précédentes ?

Quel sera le poids des forces issues du mouvement contestataire initié en octobre 2019 dans le nouveau Parlement ?

Une alliance politique obtiendra-t-elle la majorité absolue ?

L'équilibre des forces va-t-il être bouleversé à l'intérieur du camp chrétien ?

Comment va se structurer le camp sunnite après l'appel au boycott lancé par son principal parti, le Courant du Futur ?

L'ensemble des députés chiites seront-ils issus du Hezbollah et de ses alliés ?

À travers la campagne électorale débutée début avril, les partis traditionnels, qui constituent jusqu'alors l'écrasante majorité des députés, toutes confessions confondues, ont voulu conforter leur légitimité. Face à ces partis traditionnels, les candidats issus de la contestation n'ont pas réussi à avancer unis, multipliant le nombre de listes concurrentes.

Aucune grande alliance n'a obtenu la majorité absolue

La simple tenue de ces élections peut être vue en soi comme une réussite, tant leur report était envisagé. Pour autant, même si le déroulement du vote a été globalement salué par les observateurs, les élections ont été entachées de tensions, de fraudes ou encore d'irrégularités comme l'expliquent le rapport préliminaire de la mission de l'UE et la déclaration de la mission électorale de la Francophonie.

Au regard des résultats officiels, plusieurs constats importants peuvent être faits. En premier lieu, avec un taux de 49 %, la participation est égale à celle des dernières élections de 2018. Cela constitue un taux à la fois satisfaisant en considération de l'appel au boycott du Courant du Futur, et décevant compte tenu de l'importance de ces élections.

Autre chiffre très attendu, le nombre de députés issus de la contestation s'élève à 13 sur 128 députés au total, un résultat honorable au vu des divisions internes au mouvement. Ce groupe de députés, faisant parti du mouvement du 17 octobre, aura incontestablement à exercer un rôle de premier ordre dans cette nouvelle législature.

En effet, aucune alliance politique n'a pu obtenir une majorité absolue. Alors que la coalition dirigée par le parti chiite Hezbollah et le Courant Patriotique Libre (CPL) chrétien avait jusqu'alors la majorité avec 71 sièges, elle n'en récolte plus que 58 - quand 65 sont requis pour obtenir la majorité. Il ne fait donc pas de doute que cette alliance constitue le grand perdant de ces élections.

Pour autant, l'autre grande alliance, dirigée par le parti chrétien des Forces libanaises et le parti progressiste socialiste druze, n'a pas non plus réussi à obtenir la majorité, obtenant seulement 41 sièges.

Les 29 sièges restants se partagent donc entre les députés indépendants, qui sont au nombre de 16, et les 13 députés issus de la contestation. Ce seront donc ces députés qui pourront faire basculer la majorité en faveur d'une alliance ou d'une autre.

La régression de l'alliance qui était au pouvoir s'explique notamment par l'échec du Courant Patriotique Libre (CPL), dont le nombre d'élus passe de 24 à 17. Il a été devancé, auprès de l'électorat chrétien, par le parti des Forces libanaises, dont le nombre de sièges est passé de 15 à 19. Ce dernier ressort comme le grand gagnant de ces élections, devenant le parti chrétien disposant du plus grand nombre de sièges au Parlement.

Concernant la confession musulmane, les forces sunnites se retrouvent plus que jamais divisées, sans leadership. Le boycott décidé par le Courant du Futur et de son chef Saad Hariri n'a finalement pas permis de faire émerger un nouveau dirigeant politique qui aurait comblé ce vide. Cela a pour principale conséquence de marginaliser davantage la représentation sunnite dans les prises de décision. Enfin, même si la quasi-totalité des sièges alloués aux chiites a été remportée par le Hezbollah et le parti Amal, autre parti chiite allié, il est à noter que deux candidats chiites indépendants ont réussi à se faire élire. Même si il s'agit d'une première depuis trente ans, ces deux partis vont pour autant continuer à représenter cette communauté confessionnelle d'une manière incontestable.

Les perspectives d'avenir pour le Liban

Pour le Liban, le plus difficile reste à venir. La situation actuelle du pays nécessite la mise en œuvre urgente de réformes en vue de débloquer une importante aide financière de la part du FMI et de la communauté internationale. Il s'agit avant tout de faire sortir progressivement le Liban de ses multiples crises actuelles, d'ordres économique, social et politique, et de lui éviter une aggravation de celles-ci.

Un nouveau gouvernement représentatif des résultats électoraux doit être rapidement constitué. Le maintien de l'actuel premier ministre Najib Mikati est l'option la plus privilégiée sachant que la désignation d'un nouveau premier ministre et la constitution d'un gouvernement pourraient prendre plusieurs mois, comme cela a été le cas ces dernières années.

Quant à la présidence de la république, le mandat de Michel Aoun prenant fin en octobre, il est nécessaire que les députés élisent un nouveau président au plus tard en septembre. Au-delà de cette date, le Liban connaîtra un vide présidentiel.

Il est à noter que le pays a connu deux périodes de vide présidentiel ces dernières années : le premier d'une durée de six mois entre 2007 et 2008, et le second de 29 mois entre 2014 et 2016. La probabilité d'une nouvelle période de vide présidentiel est malheureusement actuellement élevée.

Même si les élections législatives du 15 mai ont été porteuses d'un espoir inattendu, le sort du Liban est toujours essentiellement aux mains des partis traditionnels et des grandes puissances régionales et internationales. En effet, l'alliance dirigée par le Hezbollah est actuellement sous une forte influence de l'Iran, de la Syrie et de la Russie, alors que l'alliance dirigée par les Forces libanaises est principalement sous l'influence des puissances occidentales et de l'Arabie saoudite. Dans ce contexte, les résultats des pourparlers entre la communauté internationale et Téhéran sur le nucléaire iranien d'un côté, ainsi que ceux du dialogue entre l'Arabie saoudite et l'Iran de l'autre auront indéniablement des retombées, positives ou négatives, sur l'évolution de la scène politique libanaise. Les prochains mois seront cruciaux pour l'avenir du Liban.

______

Par Antoine Zakka, Enseignant-chercheur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Institut Catholique de Lille, Institut catholique de Lille (ICL).

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.