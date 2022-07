Marseille, laboratoire politique d’une France fracturée

Les résultats des élections législatives ont confirmé la recomposition du paysage politique français à « trois têtes », la Nupes portée par LFI, le « centre droit » autour de l'alliance présidentielle et le RN fort de ses nouveaux élus à l'Assemblée nationale. Le premier tour des législatives a été particulièrement intéressant à observer à Marseille, alors même que les résultats n'étaient pas encore définis, au vu des campagnes politiques successives qui se sont déroulées dans la cité phocéenne. Marseille se donne en effet à voir comme un laboratoire de sociologie politique, exarcerbant les dynamiques en cours.

De façon quasi caricaturale, la cité a été coupée en trois entités que ce soit pour le 1er ou le second tour : le Nord et le Centre pour la Nupes ; l'Est pour le RN ; le Sud pour LREM. Une répartition politique qui suit très exactement la sociologie du type d'habitants.

Abstentions contrastées

L'abstention dans les circonscriptions marseillaises a été forte comme dans le reste de la France (environ 53% d'abstention) ; mais c'est une participation électorale marquée par des contrastes très importants entre quartiers. Pour exemple, dans le centre, du côté de la Belle de Mai non loin de la Gare Saint-Charles, un des lieux les plus pauvres de France, le taux d'abstention atteint 72%. À l'opposé dans le quartier bourgeois de la Flotte dans le 8e arrondissement l'abstention n'atteint que 45,82%. Soit, plus de 26 points d'écart.

La Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) s'inscrit aussi dans cette dynamique de contrastes. Forte d'un socle de vote populaire, l'alliance séduit avant tout des quartiers à forte mixité culturelle et en proie à très grande pauvreté, voire extrême pauvreté, et par ailleurs des quartiers populaires en voie de gentrification ou déjà largement gentrifiés comme le 5e arrondissement.

Dans les quartiers populaires ayant connu diverses vagues d'immigrations depuis les années 60, tels les quartiers nord et certaines portions du centre, nous pouvons certainement parler, d'un vote identitaire sur fond de pauvreté.

CGNET/2016, CC BY-NC-ND

Les habitants de ces quartiers ont aussi clairement perçu les propos du leader de la Nupes, Jean-Luc Mélenchon, autour du concept de « créolisation » ; concept proposé par Edouard Glissant, devenu mot étendard, terme fétiche pour le leader de la LFI lors de cette campagne.

Leader de la LFI et ancien député de Marseille, il est présent en 2019 à la marche contre l'islamophobie à l'appel du CCIF et du NPA à Paris ; il a fait entendre son travail pour lutter contre « la haine des musulmans » et à travaillé à un livret précis « Pour une politique migratoire, humaniste et réaliste » livret thématique de l'Avenir en commun.

Comme le montre la littérature académique et journalistique, la mixité culturelle de ces quartiers « nord » - sur fond de pauvreté, joue plutôt en faveur d'un vote LFI ou Nupes.

Ainsi, le bureau de vote de l'école Maternelle de Saint Joseph Serières dans le 15e arrondissement a porté Nupes à plus de 49% au 1er tour. Une petite remarque cependant : dans ces quartiers où la précarité est forte, le RN arrive tout de suite en deuxième position ; et ce contrairement aux quartiers votant LFI mais qui sont en voie d'embourgeoisement.

Gentrification : le second atout de la Nupes

Les quartiers en voie de gentrification telle la 5e circonscription, portent aussi l'alliance Nupes en première position. Il faut comprendre, que la sociologie électorale de LFI et de Nupes est moins populaire que celle du RN qui reste le « premier parti ouvrier de France ».

Les travaux du Cevipof repris par Luc Rouban le montrent, la Nupes représente plutôt les classes moyennes, plutôt les diplômés : la proportion d'électeurs ayant au moins un bac plus 5 dans l'électorat de Jean Luc Mélenchon a l'élection présidentielle était de 16% et de 19% pour Yannick Jadot - contre 18% dans l'électorat de Macron et seulement 6% dans celui de Marine Le Pen.

Dans ces quartiers où la Nupes est en tête, on repère deux tendances : quand le quartier est gentrifié, c'est LREM qui arrive derrière la Nupes (4e et 5e circonscription), quand le quartier est nettement plus populaire, c'est le RN qui talonne la formation construite autour de J.L Melenchon.

Le RN entre peur de l'avenir et immigration

Le Rassemblement national synthétise peut-être ici les 2 FN caractérisés : celui du nord, ancré sur les questions sociales, celui du sud, construit autour des enjeux de l'immigration.

C'est à l'est qu'il sort en tête du premier tour. Dans certains bureaux de vote le RN monte jusqu'à presque 39% (La Valbarelle) avec plus de 7% du côté de Reconquête ! ou à plus de 36 avec un R ! à plus de 8 (groupe scolaire Château Saint-Cyr). Les deux partis d'extrême droite frôlent ainsi les 45 points.

Cette zone urbaine tend à avoir les caractéristiques du périurbain : située à la périphérie de la ville, proches des grands centres commerciaux, et des axes autoroutiers menant vers l'Est du département et vers le Var, on trouve dans ces secteurs, des maisons individuelles, ou des résidences dotées d'un foncier conséquent. Dans cette circonscription, la mixité culturelle est beaucoup moins forte que dans les quartiers nord.

Mais au final, si cette circonscription de l'est de Marseille échappe in fine de très peu au RN, ce dernier gagne une place coté nord-est face à la Nupes-LFI - 3e circonscription - au second tour. C'est au final cette circonscription plus populaire et appartenant déjà en partie aux quartiers nord que le RN a gagné.

D'ailleurs, dans cette circonscription, ce sont les bureaux de vote les moins peuplés de populations immigrées qui ont permis au RN de gagner ce siège.

Un effet de halo

Le vote RN s'effectue ici via un « effet de halo » largement documenté par les sciences politiques. Cet effet a été repéré à partir de données d'enquête géolocalisées au niveau infra-communal. Il révèle l'augmentation significative et substantielle de la probabilité du vote Le Pen à distance des « épicentres » de population immigrée, indépendamment du contexte socio-économique et culturel, ainsi que des caractéristiques socio-démographiques des individus.

Des travaux qui éclairent les mécanismes qui lient les expériences subjectives de l'immigration au vote FN ; par exemple ce sont les individus qui vivent tout de suite à coté des quartiers à forte immigration qui vont le plus voter FN/RN, comme le montrent Gille Ivaldi et Jocelyn Evans.

Dans ces circonscriptions - est et nord-est -, on retrouve certainement aussi ce que d'aucuns ont montré notamment autour des transformations du monde du travail - comme le montre ce travail un terrain favorable - qui jouent un rôle prépondérant dans le vote RN. Il s'agit moins d'un déclassement, qu'un délitement des éléments liés à la valorisation du travail : quid de l'estime retirée lors du parcours professionnel, l'emploi décroché - si emploi il y a - sera-t-il à la hauteur des attentes voire des diplômes obtenus ? C'est tous ces questionnements qui créent au vote RN.

LREM : un vote marseillais plus aisé

Dans la cité phocéenne, LREM confirme l'attractivité électorale qu'elle a auprès des populations les plus incluses dans la société, c'est une sociologie électorale que l'on connaît bien maintenant : des diplômés, souvent des retraités, ou, parmi les actifs, des cadres.

Le bureau de vote de la Flotte, donne quasiment 44 % au candidat LREM et n'offre à la candidate que LR 18,7%. Au bureau de vote Prado Plages c'est plus de 40% à LREM, presque 18% à Reconquête ! la candidate LR n'arrive qu'à 15%. Ce carré d'or où la bourgeoisie marseillaise est souvent enfermée dans des résidences dotés de voies privées est globalement passé d'un vote de droite classique à un vote LREM. Ces bureaux de vote sont au sud de la ville et très proches de la mer.

Par ailleurs, dans ces lieux bourgeois du 8e arrondissement, on peut faire l'hypothèse que la réconciliation des droites chère à Zemmour séduit plutôt : les résultats du bureau de vote Prado Plage : Reconquête ! devancent LR avec 17,65% ; LR est à 14,59 ; le RN à 10,8.

Bien sûr la circonscription est plus mixte que ces seuls micro bureau de vote, dans certains secteurs plus « bobo » la Nupes - vers les Goudes à l'extrême sud - peut atteindre de bons scores, mais ce secteur donne tout de même l'avantage à LREM.

Un bon terrain d'observation

Deuxième ville de France, la cité du sud-est est faite de suffisamment de contrastes et de mixités pour être un bon terrain d'observations des jeux politiques.

En effet, on y retrouve sur le même territoire de très grandes entreprises comme la la Compagnie maritime d'affrètement - Compagnie générale maritime (CMA-CGM), armateur de porte-conteneurs français dont le patron est l'une des plus grandes fortunes françaises, mais aussi des grandes situations de précarité.

Marseille est à l'image d'une France dans tous ses aspects et tous ses contrastes : elle réunit en son sein un peu de la Seine-Saint-Denis, un peu des quartiers gentrifiés parisiens ou nantais, une bourgeoisie classique que l'on pourrait croiser à Bordeaux, mais aussi des centres universitaires ou économiques que l'on peut trouver dans le grand Paris ou le grand Lyon.

Les votes retracent ces contrastes, ils nous racontent une ville dans ces diverses composantes et in fine en disent long sur la France qui vote. La cité phocéenne finit par être une sorte de laboratoire en miniature de la France et de ce à quoi ressemble l'Assemblée nationale aujourd'hui.

Par Virginie Martin, Docteure sciences politiques, HDR sciences de gestion, Kedge Business School.

