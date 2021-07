Pierre-André de Chalendar, Saint-Gobain : "Alors qu'elles étaient auparavant perçues comme le lieu de la vie, les villes sont désormais vues comme le lieu de la pollution"

Ce qu'il faut retenir:

- "La reprise sera encore plus forte que ce que nous imaginons. Il y a une énergie en France qui est très forte."

- "70% des émissions de CO2 sont produites dans les villes. De ce fait, alors qu'elles étaient auparavant perçues comme le lieu de la civilisation, du commerce et de la vie, les villes sont désormais devenues le lieu de la pollution."

- "Le fantasme de la ville nouvelle où "on écrase et on recommence" ne marche pas."

- "Les futures innovations destinées à rendre la ville plus supportable seront avant tout basées sur les notions de confort et de productivité."