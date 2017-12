Terrorisme : nos centrales nucléaires sont-elles vulnérables ?

La sécurité des équipements nucléaires est devenue capitale depuis la vague d'attentats des années 2010. Conçus en grande partie avant les attaques du 11 septembre 2001, les systèmes de sécurité présenteraient pour la plupart des failles et auraient des installations obsolètes. Le point le plus faible ? Les piscines de combustible, dont une seule brèche pourrait conduire, en cas d'agression extérieure (crash d'un avion, attaque par hélicoptère, lancement d'un missile ou intrusion de personnes munies d'explosifs), à un accident majeur pour l'espace environnant. L'industrie du nucléaire, serait de plus, selon certains experts, au bord de la faillite, et ainsi dans l'incapacité de remplacer ou de sécuriser les centrales.

La menace est-elle réellement présente ? Doit-on vraiment s'inquiéter de possibles attentats ?

Nous en parlons ce soir avec le documentariste Éric Guéret, le chargé de campagne nucléaire à Greenpeace France Yannick Rousselet, et la déléguée générale de la Société Française d'Énergie Nucléaire Valérie Faudon.