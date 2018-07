Versailles : Macron se comporte-t-il en « monarque » ?

Emmanuel Macron a convoqué le 9 juillet députés et sénateurs pour dresser un état des lieux de sa première année de mandat. À Versailles, il est revenu sur les récentes réformes libérales et sécuritaires entreprises et se projettera dans le futur avec toujours en toile de fond, les élections européennes de juin 2019. Boycotté par les présidents des groupes LR et par les députés de la France Insoumise, ce rendez-vous n'est pas au goût de tous les parlementaires et scinde aussi l'opinion publique. Emmanuel Macron se comporte-il comme un monarque ?

Nous en discutons avec Louis Magloire Keumayou, journaliste et président du Club de l'Information Africaine, Vaiju Naravane, éditorialiste pour le quotidien indien The Hindustan Times et Stefan de Vries, correspondant de la chaîne de télévision RTL Pays-Bas à Paris.